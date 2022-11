Catanzaro alla riscoperta della sua Chiesa del Monte: un viaggio tra arte, storia e spiritualita’.

Catanzaro alla riscoperta della sua Vhiesa del Monte: un viaggio tra arte, storia e spiritualita’.

Sabato 5 Novembre, alle ore 18.45, visita guidata all’interno della Chiesa del centro storico famosa per la sua storia e bellezza artistica.

CATANZARO, 4 NOV - In concomitanza dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Suffragio e all'interno del programma di intrattenimento promosso dall’Amministrazione Comunale per animare l’isola pedonale su Corso Mazzini, Sabato 5 Novembre, alle ore 18.45, sarà offerta ai cittadini un visita guidata all’interno della Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia, la cui edificazione risale alle prima metà del ‘700 e le cui vicende evolutive ed opere custodite all’interno si intrecciano intimamente alla storia religiosa e artistica di Catanzaro.

Dopo i saluti istituzionali della Comunità ospitante nella persona del Rettore Mons. Giuseppe SILVESTRE e dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro nella persona del Consigliere Avv. Daniela PALAIA, curerà la visita guidata Don Maurizio FRANCONIERE - incaricato dell’Ufficio Diocesano per i beni culturali ecclesiastici.