Catanzaro, anziano muore investito dalla sua auto

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, 16 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato oggi in Via Carlo V, nel cuore della città di Catanzaro. Un uomo anziano è stato investito dalla sua stessa autovettura in una traversa caratterizzata da una forte pendenza. Inizialmente soccorso in condizioni critiche dal personale del Suem 118, è stato trasportato d’urgenza presso una struttura ospedaliera. Poco dopo, purtroppo, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale – sede centrale – si è reso necessario per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente. L’autovettura, infatti, ha terminato la sua corsa contro il muro di un edificio, nelle immediate vicinanze di un contatore del gas metano, potenzialmente a rischio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Catanzaro per svolgere i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire se il mezzo si sia sfrenato accidentalmente o se vi siano altri fattori alla base della tragedia.