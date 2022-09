Catanzaro. Abramo e Traversa: Aperta l’area di sgambamento cani al parco della biodiversità. Foto

CATANZARO 4 LUG - Alla presenza dei presidenti della Provincia, Sergio Abramo, e del Parco, Michele Traversa, è stata aperta la nuova area di sgambatura cani presente all’interno del Parco della Biodiversità. In tale area, delimitata da un recinto, gli animali potranno giocare e socializzare tra di loro.

"L'opera che oggi rendiamo fruibile era molto attesa dalla cittadinanza – affermano Abramo e Traversa - e nasce a seguito della totale rivitalizzazione del Parco, avviata due anni fa. Indiscutibilmente il Parco della Biodiversità è uno dei nostri più grandi punti di orgoglio, una zona destinata agli amici a 4 zampe mancava per dare completezza a un luogo che offre a tutti il meglio del relax.

All’interno dell’area sono presenti simpatici giochini e comode sedute per gli accompagnatori. L’animale potrà essere ospitato solo se munito di microchip.

“La realizzazione dell’area di sgambamento – proseguono i presidenti Abramo e Traversa – risponde alla grande sensibilità dei nostri cittadini nei confronti degli amici a 4 zampe. Nella scelta di realizzare quest’area si è tenuto conto del ruolo sociale esercitato da questi animali da compagnia”.

“L’amore che l’amico Michele dedica a questo grande polmone verde – aggiunge il presidente Abramo – garantisce a ogni suo angolo di risplendere al meglio e di offrire alla gente un posto unico e piacevolissimo in cui trascorrere qualche ora della propria giornata. Lo ringrazio per quanto fa quotidianamente e per l’impegno e i sacrifici con cui si prende cura di questo nostro bene comune”.