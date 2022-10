Catanzaro. Attenzionati i torrenti Castace e Fiumarella, forte soddisfazione di Ciciarello

Attenzionati i torrenti Castace e Fiumarella, ricadenti nel territorio del Comune di Catanzaro - e quanto afferma Emanuele Ciciarello, consigliere comunale di “Progetto Catanzaro - esprimendo forte soddisfazione.



CATANZARO 29 OTT. - Grande la sollecitudine mostrata verso questa tematica, che risulta, oggi, sempre più attuale per le scene che siamo abituati a vedere nella cronaca di natura ambientale, e di rilevante importanza, risulta quindi essere l’attenzione e la pulizia delle zone adiacenti ai torrenti e/o fiumi.

Per tale ragione - prosegue il consigliere comunale - ho incontrato, insieme al Consigliere Regionale di FdI Antonio Montuoro, l’Assessore Regionale alle Politiche agricole Gianluca Gallo e il commissario straordinario dell’azienda “Calabria Verde”, il dott. Giuseppe Oliva. Grande la sensibilità mostrata e l’interesse verso la tematica posta in esame, e sono certo che grazie alla sinergia istituzionale che si è immediatamente attivata, si troverà presto una soluzione, per la sicurezza dei cittadini e dei territori, in vista anche della stagione invernale verso cui andiamo incontro, e tutto ciò che ne consegue a livello meteorologico. Ogni azione da intraprendere sarà concordata con l’amministrazione comunale, già preventivamente attenzionata, condividendo l’intento dei progetti, ritenendoli prioritari, anche, in virtù della volontà del ripristino dell’officiosità idraulica dei torrenti Castace e Fiumarella.

L’attenzione ritrovata, ancora una volta, nell’azienda “Calabria Verde” - conclude Ciciarello - sottolinea la vicinanza verso i territori di competenza. Nei prossimi giorni continuerò a seguire di persona la questione, fornendo ulteriori notizie ai cittadini, nel frattempo per l’accortezza e l’ascolto ricevuto ringrazio gli interlocutori avuti, il Consigliere Regionale di FdI Antonio Montuoro, l’Assessore Regionale alle Politiche agricole Gianluca Gallo e il commissario straordinario dell’azienda “Calabria Verde”, il dott. Giuseppe Oliva”.