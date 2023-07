Catanzaro avviso sospensione erogazione acqua. Per consentire lo svolgimento dei lavori di riparazione della condotta idrica, domani 30 giugno 2023, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua in via Fiume Neto, via Fiume Busento, via Saul Greco. Per lo stesso motivo e nel medesimo arco di tempo, sarà sospeso anche il passaggio degli autobus dell'AMC. Le auto, invece, potranno circolare liberamente.