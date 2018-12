Catanzaro. Banda del buco ruba cassaforte Centro solidarietà "Il commento di Abramo e Concolino"

CATANZARO, 1 DICEMBRE - Hanno sfondato la parete del Centro di Solidarieta' Calabrese di Santa Maria, a Catanzaro, praticando un grosso buco, quindi sono entrati ed hanno portato via l'intera cassaforte. E' avvenuto la scorsa notte nella sede di Santa Maria, quartiere a Sud di Catanzaro. La cassaforte custodiva i risparmi dei ragazzi ospiti del centro, con denaro contante e le loro carte di credito, oltre ai telefoni cellulari ed altri beni. Il Centro di Solidarieta' Calabrese e' un ente no profit che opera nel campo del disagio e dell'emarginazione giovanile, attraverso l'accoglienza e il reinserimento nel sociale di soggetti svantaggiati quali, donne vittime di violenza, tossicodipendenti, alcooldipendenti, immigrati, giovani disagiati e famiglie.Sull'accaduto indagano i carabinieri, mentre la presidente del Centro, Isa Mantelli, ha evidenziato che si tratta di "un'azione ben congegnata", definendola un "gesto inqualificabile".

"Il furto subito nella notte dal Centro calabrese di solidarieta' e' un fatto grave e da condannare con forza". Lo hanno affermato il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e l'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino. "In attesa che le Forze dell'Ordine individuino gli autori del gesto che ha colpito la sede di Santa Maria del Centro - hanno sottolineato -, non possiamo che esprimere il nostro sdegno per l'ennesimo furto subito da una delle realta' piu' attive e concrete sul sociale, non solo qui a Catanzaro, ma per l'intera provincia. Spiace dover constatare che anche il Centro calabrese di solidarieta', come tante altre realta' pubbliche e private che operano a vario titolo sul territorio, debba essere costretto a confrontarsi con fatti del genere". Abramo e Concolino hanno ricordato le "tante collaborazioni" che l'amministrazione comunale ha attuato con la struttura diretta da Isolina Mantelli, "dai diversi progetti sul sociale al centro sociale dell'Aranceto, riqualificato dal Comune e affidato proprio al Centro calabrese", e hanno poi evidenziato "il ruolo fondamentale svolto dagli operatori e dalle operatrici nell'assistenza alle persone tossicodipendenti e a ogni altra forma di dipendenza, un lavoro quotidiano e faticoso - hanno concluso - che non puo' assolutamente essere messo in discussione".





