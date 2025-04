Catanzaro-Bari 3-3, Mister Caserta: “Amarezza per il risultato, ma grande prestazione della squadra” (Video)

CATANZARO – In un “Ceravolo” gremito e carico di aspettative, il Catanzaro pareggia 3-3 contro un Bari coriaceo, al termine di una gara intensa e piena di colpi di scena. Una sfida che lascia l'amaro in bocca per i giallorossi, avanti fino al 93’, ma raggiunti proprio allo scadere. Mister Fabio Caserta, nel post partita, analizza con lucidità il match e sottolinea il valore della prestazione dei suoi ragazzi.

“In alcune fasi della partita non siamo stati lucidi, ma quando la posta in palio è così alta – vai sotto, recuperi, poi passi in vantaggio – tutto diventa più complicato,” ha dichiarato Mister Caserta. “Dovevamo gestire meglio il possesso dopo il 3-2. Prendere gol al 93° lascia tanta amarezza, ma non per la prestazione: la squadra ha fatto una grande gara.”

Il tecnico giallorosso ha ribadito che i gol subiti sono nati più da disattenzioni che da problemi strutturali.

“Abbiamo concesso troppo, sì, ma in tre episodi abbiamo preso tre gol. Non è una questione di moduli o uomini: avevamo già cinque difensori in campo. Dobbiamo essere più attenti, più cattivi, leggere meglio alcune situazioni.”

Uno dei temi tattici della gara è stato l’adattamento a un Bari meno aggressivo del solito, capace di sfruttare ogni singola incertezza difensiva del Catanzaro.

“Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà anche per il vento. Il Bari oggi ha scelto un approccio diverso, più chiuso. Ma a parte i gol, non abbiamo mai rischiato. I ragazzi hanno dato tutto, lottato, si sono sacrificati.”

Pagano e Pittarello sono stati tra i più attivi in avanti. Il primo ha trovato spazi solo nel secondo tempo, mentre il secondo, pur senza segnare, ha dato una mano importante anche in fase difensiva.

“Pittarello ha fatto una buona partita, ha avuto una chance per segnare nel primo tempo, ma ha lavorato molto per la squadra. Pagano inizialmente era troppo dentro il campo, poi si è adattato meglio.”

Il pareggio lascia comunque un senso di incompiuto, specialmente perché arrivato dopo una sconfitta difficile da digerire a Modena.

“Questa partita era importante anche dal punto di vista psicologico. Dopo Modena ho visto i ragazzi un po’ tesi in settimana, ma oggi hanno risposto alla grande. Peccato solo per il risultato, perché per quello che si è visto, la vittoria sarebbe stata meritata.”

Mister Caserta guarda avanti con determinazione, sapendo che ora ogni punto pesa come oro nella corsa finale della stagione.

“Non dobbiamo pensare agli altri. Dipende tutto da noi, da ogni singola gara. Le prossime sei partite saranno decisive e servirà la massima concentrazione. A Carrara, a Mantova, ovunque andremo, dovremo cercare di portare a casa il massimo.”

Infine, una riflessione lucida sul valore della prestazione rispetto al risultato:

“Oggi il Catanzaro ha creato molto più del Bari. Loro hanno segnato su tre episodi, noi abbiamo avuto più occasioni, e il loro portiere è stato il migliore in campo. È un dato di fatto. Se c'è amarezza, significa che abbiamo fatto una grande partita.”