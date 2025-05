Catanzaro, Biasci ritrova il gol e l’anima: “Oggi è meglio, ma non bene. A Sassuolo sarà una guerra” (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro, 4 maggio 2025 – Un gol da cineteca, di quelli che raramente si vedono in Serie B, non è bastato al Catanzaro per strappare la vittoria contro una Sampdoria solida e cinica. Ma nel pareggio per 2-2 maturato al “Ceravolo”, c’è tutta la voglia di riscatto di Tommaso Biasci, tornato decisivo dopo un periodo complicato.

“Sono contento per il gol – ha detto Biasci nel post gara – e ti ringrazio per i complimenti. Abbiamo fatto una buona partita, ma l’espulsione ci ha tagliato le gambe. Giocare in dieci contro undici per oltre mezz’ora non è facile. Portare a casa un punto in queste condizioni è comunque positivo, soprattutto dopo due brutte sconfitte.”

Il Catanzaro, dopo un inizio di stagione brillante, sembra aver subito una fisiologica flessione nelle ultime settimane. Ma Biasci tiene a ribadire che non si tratta di mancanza di impegno:

“No, assolutamente non siamo svogliati. Vedo ogni giorno come ci alleniamo, con passione e determinazione. Sentire certe parole sulla squadra dispiace, perché non rendono giustizia al lavoro che facciamo.”

L’attaccante giallorosso è apparso carico, motivato, consapevole del momento ma anche delle proprie qualità. “Quando non si segna per un po’, un attaccante soffre – ha spiegato – ma ho sempre cercato di restare positivo e lavorare mentalmente. Anche se ho giocato meno per scelte tecniche, resto a disposizione: voglio essere protagonista, che siano cinque o novanta minuti.”

Guardando al futuro, l’obiettivo playoff è ancora lì, alla portata. Ma servirà una prova di forza già dalla prossima gara:

“Affronteremo la partita contro il Sassuolo come una guerra – ha promesso Biasci – nessuno regala niente, anche se hanno già vinto il campionato. Vanno in campo per i loro record personali, sarà durissima. E poi penseremo al Mantova. Cerchiamo di fare più punti possibili.”

Infine, un accenno al ritiro di giovedì sera, che sembra aver ricompattato il gruppo:

“Ci ha fatto bene, non che ci mancasse voglia, ma stare insieme anche fuori dal campo ci aiuta. Sono stati tre giorni piacevoli, ci siamo parlati di più. E questo rafforza lo spirito di squadra.”

Il Catanzaro si prepara quindi a un finale di stagione combattuto, con Biasci pronto a trascinare la squadra verso un sogno chiamato playoff.