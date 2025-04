Catanzaro: blitz contro il gioco illegale

Questura di Catanzaro: controlli della Polizia Amministrativa e di Sicurezza per il contrasto alle scommesse e giochi illegali.

Nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dal Questore di Catanzaro al fine contrastare il gioco illegale, nei giorni scorsi, personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione P.A.S., congiuntamente ad operatori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sezione Operativa di Catanzaro, ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria i titolari di due esercizi, ubicati nella provincia di Catanzaro, che avevano organizzato, all'interno delle rispettive attività, la raccolta del gioco in violazione alla normativa vigente.

Nello specifico, è stato contestato al titolare di un esercizio pubblico la violazione dell'art. 4 comma 4 bis della legge 401/1989 in quanto effettuava, per conto di un noto bookmaker straniero, la raccolta delle scommesse sportive senza avere mai ottenuto la necessaria autorizzazione prevista dall'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nel corso della medesima attività di controllo, al Presidente di un circolo privato è stato contestato il reato di Frode Informatica per aver installato, all'interno dei locali del suddetto circolo, due apparecchi elettronici di intrattenimento che erogano vincite in denaro "cosiddette Slot Machine" risultate non allacciate alla rete telematica.

I congegni in questione sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nello stesso contesto operativo, è stato, altresì, accertato che i suddetti trasgressori si erano resi responsabili di diverse violazioni amministrative, debitamente contestate agli stessi.