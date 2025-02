Catanzaro, Bonini è l’MVP di gennaio della serie B

Il difensore giallorosso conquista la palma di miglior giocatore della cadetteria per il mese di gennaio.

Federico Bonini è il primo difensore della stagione ad essere votato come l’MVP della serie B.

Il premio, che verrà consegnato al calciatore prima della gara che il Catanzaro disputerò con il Cittadella domani sera, riguarda nello specifico chi tra i calciatori della cadetteria si è maggiormente contraddistinto nel mese di gennaio.

Un riconoscimento importante per il 23enne difensore del Catanzaro che oltre ad aver dimostrato di essere un ottimo difensore ha evidenziato anche le (inaspettate) doti di goleador. Le sue reti infatti sono state decisive per conseguire la vittoria nella trasferta di Brescia (doppietta) e contribuire a quella interna con il Cesena.

Per sfruttare le sue qualità di eccellente colpitore di testa Bonini lo si vede spesso in occasione di un calcio piazzato proprio per sfruttare al meglio la sua altezza e la sua capacità di rendersi pericoloso in area avversaria.

Il premio che gli è stato riconosciuto va comunque al di là delle reti siglate - 5 finora nell’arco della stagione – ma per il rendimento costante che il ragazzo ha avuto da quando è arrivato in Calabria la scorsa estate.

L’esterno sinistro è stato infatti uno dei pochi ad essere sempre presente nella formazione titolare a conferma dell’importanza che mister Caserta gli riconosce perché in grado di ricoprire in modo ottimale il ruolo di braccetto sinistro difensivo nella difesa schierata a 3 ma capace anche di dare il suo notevole contributo anche quando c’è stata la necessità di schierare il reparto difensivo con la linea a 4.

A votarlo sono stati i giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, Stats Perform e Andrea Consales, founder di Calcio di Periferia.

foto US Catanzaro

Maurizio Martino