Catanzaro, buone notizie dall’infermeria e focus sul mercato

Mister Caserta per la gara di domani potrà contare su alcuni recuperi mentre il DS Polito è pronto a sferrare qualche altro colpo sul mercato

Buone notizie dall’infermeria per mister Caserta in vista della gara in programma domani al Ceravolo alle ore 15.00 contro il Cesena. Sono rientrati nel gruppo allenandosi regolarmente in settimana i vari D’Alessandro, Seck, Compagnon.

Anche Situm sembra aver smaltito completamente l’infortunio che lo aveva costretto, al pari dei su citati calciatori, a saltare la trasferta di Brescia.

Altro recupero dal leggero infortunio accusato sul finire di gara contro il Brescia è quello del difensore Antonini che dovrebbe essere della partita.

L’unico forfait certo è rappresentato da Pompetti i cui tempi di recupero non sono quantificabili.

Dalla squalifica rientrerà il difensore Scognamillo che potrebbe riprendere il suo posto da titolare come braccetto di destra nella ormai consolidata difesa a tre.

A centrocampo per sostituire Pompetti potrebbe essere confermato Coulibaly dal 1’. Le alternative sono il giovane Pagano o in posizione di mezzala più avanzata Buso.

In attacco a contendersi un posto da titolare per far coppia con Iemmello saranno Biasci e Pittarello con quest’ultimo che parte leggermente favorito.

La Mantia partirà dalla panchina.

Obiettivi di mercato e probabili cessioni

A pochi giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato prevista alla mezzanotte del 3 febbraio, il DS Polito sta cercando di sferrare gli ultimi colpi per portare a Catanzaro quegli elementi che possano fin da subito integrarsi nel progetto tattico e tecnico di mister Caserta.

Gli occhi del dirigente napoletano sono orientati su un difensore centrale con caratteristiche tali da potersi adattare anche ad altri ruoli difensivi.

Il profilo giusto Polito lo avrebbe individuato nel 25nne Capomaggio difensore centrale in forza al Cerignola. Il ragazzo classe 1999 è forte fisicamente, dotato di buona tecnica e di un ottimo colpo di testa. Ha una buona visione di gioco e, cosa non meno importante, è duttile in quanto adattabile a giocare anche da esterno.

La società pugliese sa del valore del suo giocatore e cercherà di monetizzare al massimo una sua eventuale cessione anche se non sarà facile liberarlo fin da subito vista la buona stagione che sta disputando il Cerignola nel girone C della terza serie.

Sempre in tema di difensori resta in auge il nome di Tonoli della Pergolettese, un ventunenne che il DS Polito ritiene pronto per il salto di categoria.

Il difensore centrale è uno dei centrali più validi della serie C e su di lui c’è infatti l’interesse anche da parte di altre società di categoria superiore.

In uscita è quasi certa la partenza dell’esterno offensivo Enrico Brignola che dopo due anni in giallorosso potrebbe accasarsi alla Ternana. La trattativa è ben avviata e potrebbe definirsi in tempi brevi.

Sempre in uscita la società giallorossa sta valutando la posizione di Seck e Ceresoli che hanno finora trovato poco spazio. I rispettivi procuratori di comune accordo con le società di appartenenza – Torino e Atalanta che li hanno dato in prestito a inizio stagione – sono attivi alla ricerca di una sistemazione che garantisca ai giovani calciatori maggior minutaggio.

Per il centrocampo in caso di cessione di Coulibaly il Ds Polito ha allacciato contatti con il Bari chiedendo al collega Magalini, ex DS del Catanzaro, la possibilità di acquistare Saco. Al momento la società pugliese non ha dimostrato molto interesse alla cessione del giovane centrocampista.

Per l’attacco sempre con il Bari il Catanzaro avrebbe preso contatti per Sibilli, esperto attaccante cui piace svariare su tutto il fronte offensivo quindi in grado di giocare sia da centrale sia da esterno.

L’attaccante è in uscita ma su di lui è forte la concorrenza di altre società di serie B. In caso di arrivo di un attaccante il destinatario a lasciare la Calabria sarebbe La Mantia.

Maurizio Martino