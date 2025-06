Catanzaro Calcio, buon compleanno presidente Floriano Noto: l’uomo dei record e dei sogni giallorossi

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro, 28 giugno 2025 – Oggi è una data speciale per i tifosi giallorossi: il presidente del Catanzaro Calcio, Floriano Noto, compie 67 anni. Nato il 28 giugno 1958 ad Albi (CZ), l’imprenditore calabrese ha legato in modo indissolubile il suo nome alla rinascita del club, portandolo dai campi difficili della Serie C fino alla gloria della promozione in Serie B, firmata con numeri da capogiro.

Floriano Noto ha assunto la guida del club il 6 luglio 2017, rilevando le quote societarie dall’ex presidente Giuseppe Cosentino, insieme al gruppo imprenditoriale formato dai suoi fratelli. Da allora, la sua presidenza si è distinta per programmazione, serietà gestionale e passione autentica per i colori giallorossi.

I numeri della presidenza Noto: un bilancio vincente

Sotto la guida di Noto, il Catanzaro Calcio ha disputato:

2 campionati di Serie B : chiusi rispettivamente al 5° e 6° posto , con conseguente qualificazione ai playoff , fermandosi però in semifinale in entrambe le occasioni;

: chiusi rispettivamente al , con conseguente , fermandosi però in in entrambe le occasioni; 6 campionati di Serie C, culminati con una storica promozione nella stagione 2022-2023, sotto la guida tecnica di Vincenzo Vivarini.

Nel dettaglio, il Catanzaro targato Noto ha collezionato:

Campionato : 139 vittorie, 79 pareggi, 70 sconfitte – miglior piazzamento : 1° posto (2022-23);

: 139 vittorie, 79 pareggi, 70 sconfitte – : 1° posto (2022-23); Supercoppa di Serie C : 1 vittoria, 1 pareggio – vittoria finale nella stagione 2022-23;

: 1 vittoria, 1 pareggio – nella stagione 2022-23; Playoff di Serie B : 2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte – miglior piazzamento : semifinale (2023-24, 2024-25);

: 2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte – : semifinale (2023-24, 2024-25); Playoff di Serie C : 2 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte – miglior piazzamento : semifinale (2021-22);

: 2 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte – : semifinale (2021-22); Coppa Italia : 5 vittorie, 6 sconfitte – miglior piazzamento : terzo turno (2020-21);

: 5 vittorie, 6 sconfitte – : terzo turno (2020-21); Coppa Italia di Serie C: 11 vittorie, 1 pareggio, 6 sconfitte – miglior piazzamento: semifinale (2021-22).

Il terzo presidente più longevo nella storia del club

Con 335 partite ufficiali all’attivo, Floriano Noto è oggi il terzo presidente con più presenze nella storia del Catanzaro Calcio, a conferma di un percorso lungo, coerente e ricco di soddisfazioni per una piazza affamata di calcio vero.

Una figura simbolo per Catanzaro e per la Calabria

Lontano dai riflettori ma sempre presente nei momenti decisivi, Noto rappresenta una figura di riferimento per l’intero movimento calcistico calabrese, incarnando quel mix di concretezza e visione strategica che ha riportato il Catanzaro tra i grandi protagonisti del calcio italiano.

Auguri, presidente!

Nel giorno del suo compleanno, i tifosi, la città di Catanzaro e l’intera comunità sportiva rendono omaggio a Floriano Noto, l’uomo che ha trasformato un sogno in un progetto solido e vincente. Il suo percorso è un esempio di come passione, imprenditorialità e amore per il territorio possano scrivere pagine memorabili nello sport.

Buon compleanno, presidente Noto!

