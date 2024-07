Catanzaro calcio, ecco la terza maglia per la stagione 2024-2025

Una maglia che richiama il passato

C’è un esplicito richiamo all’arte serica – che rese famosa la città tra il XIV e XVIII secolo – nella trama della maglia di gara “Third” dell’US Catanzaro 1929 che, oggi, viene presentata alla tifoseria.

Realizzata in tessuto 100% Polyestere Check Mesh di origine riciclata e certificata Repreve, il filato è sottoposto a trattamento Wicking per garantire il massimo comfort, traspirazione e resistenza durante le prestazioni sportive.

La maglia con colletto a mezzaluna è impreziosita dal filo oro nel giromanica e nella cucitura a contrasto sul fine maglia.

Sul fronte spiccano lo scudetto dell’US Catanzaro 1929 lato cuore e su quello opposto il logo EYE Sport. Entrambi sono realizzati in silicone di ultima generazione con peso alleggerito di oltre il 70%. Sul davanti il tag NFC.

All’interno del colletto si trova il tergisudore personalizzato con la scritta “Avanti Aquile”. Sul retro del colletto la scritta “USCZ29” e a fine maglia “Per la nostra gente, per la nostra maglia, per la nostra storia”. Si è voluto rimarcare il forte sentimento che lega la squadra con la sua città, la sua gente e la sua tifoseria, ricordando, tra l’altro, una tradizione artigianale, quella della lavorazione della seta, che rese il capoluogo della Calabria famoso non solo in Italia ma nell’intero continente europeo.

I pantaloncini gara Third sono realizzati in 100% Poliestere Interlock. Tale tessuto è trattato con la tecnologia Wicking per garantire la traspirabilità e velocizzare l’asciugatura. Il sudore viene immediatamente espulso favorendo l’evaporazione, evitando il ristagno e garantendo l’asciugatura rapida della pelle. Girovita in Elastic Jacquard personalizzato con la scritta USCZ29 e EYE Sport. Sul fronte si ritrovano lo scudetto del Club e logo EYE Sport, entrambi in silicone. Il girogamba è impreziosito da un filo oro e dotato di pratici spacchetti.

La seta di Catanzaro era rinomata per la sua finezza e bellezza e i tessuti prodotti sui Tre Colli venivano utilizzati per creare vesti preziose, paramenti sacri e abiti di corte.

EYE Sport e US Catanzaro 1929 hanno voluto fortemente rispolverare questo tratto distintivo della storia del capoluogo calabrese, consapevoli che la maglia non è soltanto un capo sportivo ma un simbolo di identità, passione e appartenenza per il meraviglioso popolo giallorosso.