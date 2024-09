Catanzaro calcio, il neo giallorosso Breit rilascia le sue prime dichiarazioni

Il difensore austriaco arrivato a Catanzaro l’ultimo giorno di calciomercato si presenta

Di seguito il comunicato della società giallorossa con le prime dichiarazioni da giallorosso del difensore:

«A Catanzaro voglio imparare tanto, arrivo in una squadra forte, un posto ottimale per la mia crescita, voglio dare il meglio di me stesso». Sono i propositi del difensore centrale Phillip Breit, 21enne austriaco arrivato in prestito dalla Spal in un’operazione portata a termine dal ds Ciro Polito al fotofinish del calciomercato, minuti vissuti dal calciatore con comprensibile trepidazione: «Ero in panchina con la Spal pochi minuti prima di firmare, sono molto contento di essere qui adesso».

Breit, che ha assistito dalla tribuna del “Ceravolo” alla gara contro la Carrarese, è rimasto molto colpito dal clima vissuto allo stadio: «È un pubblico che ha tanta passione, è stato molto bello».

Parlando delle proprie caratteristiche, Breit si descrive come «un giocatore che legge bene il gioco, ho una buona presenza fisica in campo, sono anche abbastanza veloce per la mia altezza, ma soprattutto arrivo qui con tanta passione e voglia di ottenere il meglio da me stesso». foto US Catanzaro