Catanzaro calcio, le dichiarazioni di mister Caserta alla vigilia della trasferta di Cesena

Il tecnico giallorosso presenta la gara di Cesena alla vigilia della trasferta in Romagna

Mister Caserta ai microfoni della società ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della difficile gara di Cesena.

Di seguito la nota stampa della società:

«Quella contro il Cesena sarà una partita difficile, come del resto saranno tutte.





È la seconda gara in pochi giorni, per forza di cose bisognerà cambiare qualche elemento, perché qualcuno non ha recuperato al massimo, qualcun altro è un po’ acciaccato.





Sono però fiducioso che chi andrà in campo si farà sicuramente trovare pronto».





Così il tecnico Fabio Caserta alla vigilia della trasferta di Cesena.





«Purtroppo quando si gioca il turno infrasettimanale c’è poco tempo per preparare la gara» – ha spiegato Caserta – «abbiamo fatto oggi la rifinitura, cercando di conservare più energie possibili, e domani si torna in campo».





Riguardo al pareggio con la Juve Stabia, «i ragazzi sanno di avercela messa tutta per portare a casa i tre punti.





Ci tenevano molto a vincere la prima partita, soprattutto davanti al nostro pubblico, ma a mio avviso la squadra non deve rimproverarsi niente, ha fatto un’ottima gara, sapendo soffrire nei momenti di difficoltà e spingendo parecchio soprattutto negli ultimi 25-30 minuti».





Riguardo al Cesena, secondo Caserta «in queste prime partite si fa fatica a vedere il vero valore degli avversari perché è ancora troppo presto.





Loro hanno elementi su cui puntano molto, noi dobbiamo limitare le giocate di questi singoli oltre che della squadra nel suo complesso. Sono molto bravi anche sui calci piazzati, quindi dobbiamo concedere poco anche sotto questo aspetto». Foto uS Catanzaro



