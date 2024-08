Cesena vs Catanzaro: le parole di Mister Mignani nel pre-partita | Serie B (Video)

Calcio Serie B: Cesena - Catanzaro, Mister Mignani analizza la sfida e il momento della squadra









CESENA - Nella conferenza stampa pre-partita al Dino Manuzzi, l'allenatore del Cesena, Michele Mignani, ha parlato della prossima sfida contro il Catanzaro e delle recenti difficoltà incontrate dalla sua squadra.

Con l'obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Mignani ha sottolineato l'importanza di analizzare gli errori e migliorare le prestazioni, specialmente in difesa e in fase di costruzione del gioco.









Le Parole di Mignani sulla sconfitta contro il Sassuolo









Mister Mignani ha iniziato commentando la recente sconfitta contro il Sassuolo, mettendo in evidenza tre punti critici: i gol subiti di testa, la volatilità a centrocampo, e la mancanza di alternative in attacco.

"Abbiamo preso due gol nei nostri momenti migliori," ha detto, suggerendo che la squadra ha bisogno di maggiore attenzione e compattezza durante l'intero arco della partita.









Preparazione per la partita contro il Catanzaro









Riguardo alla preparazione per la partita contro il Catanzaro, Mignani ha dichiarato: "Ci siamo concentrati sul migliorare gli aspetti dove abbiamo avuto difficoltà, ma anche sul mantenere le nostre caratteristiche positive."

Il tecnico ha parlato della necessità di creare un "fortino" in casa, sfruttando il supporto dei tifosi per ottenere risultati positivi.









Importanza del fattore campo e gestione degli infortuni









Con il campionato di Serie B in pieno svolgimento e il mercato ancora aperto, Mignani ha evidenziato quanto sia cruciale sfruttare il fattore campo. Inoltre, ha aggiornato sulla situazione degli infortuni: giocatori come Van Hoidon, Saber e Prestia sono ancora in fase di recupero.

"Non vogliamo rischiare ulteriori infortuni forzando i loro ritorni in campo," ha spiegato.









Turnover e adattamento alla Serie B









Con un calendario fitto, Mignani ha discusso la possibilità di fare turnover, soprattutto considerando i giocatori giovani e la necessità di trovare il giusto equilibrio tra freschezza fisica e esperienza.

Ha ribadito la fiducia in tutti i membri della rosa e l'importanza di adattarsi rapidamente al ritmo della Serie B.









Attesa per la sosta e ultimi giorni di mercato









Guardando oltre la sfida contro il Catanzaro, Mignani ha parlato dell'importanza della partita contro lo Spezia prima della sosta e dei piani per il mercato.

"Siamo in contatto costante con la dirigenza per migliorare la squadra dove necessario," ha affermato, sottolineando che potrebbero esserci ancora uno o due acquisti prima della chiusura del mercato.









Il Cesena si prepara a una partita decisiva contro il Catanzaro, con l'obiettivo di costruire sulla base delle prestazioni positive e correggere gli errori difensivi.

La conferenza di Mignani ha mostrato un allenatore consapevole delle sfide ma fiducioso nelle capacità della sua squadra di competere in Serie B.

