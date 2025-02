Catanzaro Calcio, ritmo da capolista: numeri e prospettive della Serie B. Tutti i dettagli

La 27ª giornata della Serie BKT ha confermato il grande equilibrio della competizione, con risultati che ridisegnano la corsa alla promozione e alla salvezza.

Tra i dati più significativi emergono il rallentamento della capolista Sassuolo, il passo deciso del Pisa verso la Serie A e il momento d’oro del Catanzaro, che sta imponendo un ritmo da prima della classe.

Il Catanzaro vola: i numeri di un’ascesa travolgente

Dopo la vittoria esterna sullo Spezia, il Catanzaro si è issato al quarto posto scavalcando la Cremonese.

La squadra di Fabio Caserta ha conquistato 13 punti nelle ultime cinque giornate (4V, 1N), il miglior rendimento del campionato nel periodo, addirittura superiore a quello del Sassuolo capolista.

Il dato più significativo è la solidità difensiva: con soli 26 gol subiti, il Catanzaro si sta dimostrando una delle squadre più difficili da battere.

L’attacco, con 35 reti in 27 giornate, non è il più prolifico del torneo, ma risulta efficace nei momenti chiave: il 60% delle reti è arrivato nel secondo tempo, a testimonianza della capacità della squadra di gestire i match e colpire nei momenti decisivi.

Le medie delle squadre in lotta per la promozione

A questo punto del campionato, i numeri ci offrono una panoramica chiara sulle possibilità delle squadre in corsa per la Serie A.

Il Pisa, secondo in classifica con 57 punti, ha una media di 2,11 punti a partita.

Nelle 14 stagioni precedenti della Serie BKT, ogni squadra con questa media ha sempre centrato la promozione diretta.

Il Sassuolo, con 62 punti e una media di 2,30 punti a gara, sta viaggiando verso un ritorno in Serie A con numeri da record.

Tuttavia, il rallentamento dell’ultima giornata potrebbe riaprire il discorso per il primo posto.

Dietro le due battistrada, lo Spezia (50 punti, media 1,85) sembra aver rallentato, mentre il Catanzaro, con 42 punti e una media di 1,55 a partita, è la squadra con il miglior trend recente.

Se mantenesse questa media nelle ultime 11 giornate, chiuderebbe il campionato a circa 59 punti, una quota che garantisce almeno i playoff nella maggior parte delle edizioni recenti.

Playoff e salvezza: la battaglia nelle zone calde

Se in vetta la corsa sembra ben delineata, la zona playoff e la lotta salvezza restano apertissime.

La zona playoff vede al momento sei squadre raccolte in soli otto punti.

Dalla Juve Stabia (39 punti) fino al Modena (34), ogni turno può cambiare gli equilibri.

Il Palermo, con 35 punti, è tornato in corsa dopo il successo contro il Cosenza e punta a scalare posizioni nelle prossime settimane.

Nella zona playout e retrocessione, il Frosinone (24 punti) e la Salernitana (26) si trovano in una situazione delicata.

Storicamente, le squadre con meno di 27 punti dopo la 27ª giornata sono retrocesse nel 66% dei casi.

Il Cosenza, ultimo con 21 punti, ha un distacco di otto lunghezze dalla zona playout.

La media punti della squadra (0,77 a partita) proietta i calabresi a circa 29 punti a fine stagione, un numero che difficilmente permetterà di evitare la retrocessione diretta.

Proiezioni finali: chi ha le migliori chance?

Basandoci sulle medie attuali e sulla storia della Serie BKT, possiamo stimare una possibile classifica finale:

Sassuolo – 80 punti (promosso)

Pisa – 75 punti (promosso)

Spezia – 67 punti (playoff)

Catanzaro – 59 punti (playoff)

Cremonese – 58 punti (playoff)

Juve Stabia – 55 punti (playoff)

Bari – 52 punti (playoff)

Cesena – 51 punti (playoff) ...

Salernitana – 33 punti (playout)

Frosinone – 31 punti (retrocesso)

Cosenza – 29 punti (retrocesso)

Conclusioni

Il Catanzaro sta viaggiando a un ritmo che potrebbe portarlo a essere una mina vagante nei playoff.

Il Pisa è vicino al traguardo della Serie A, mentre la lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più complessa.

Con 11 giornate ancora da disputare, ogni punto peserà come un macigno nella corsa verso gli obiettivi stagionali.