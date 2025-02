Catanzaro Calcio, sfida tra panchine: il tecnico Caserta Vs Vivarini dopo 27 giornate - Tutti i dettagli

Catanzaro, duello in panchina: il tecnico Caserta sfida il tecnico Vivarini, entrambi nei cuori dei tifosi!

Il Catanzaro continua a essere una delle protagoniste della Serie B, ma con una nuova guida tecnica. Dopo l’ottima stagione 2023/24 con il tecnico Vincenzo Vivarini, che ha portato i giallorossi ai playoff, quest’anno la squadra è passata nelle mani del tecnico Fabio Caserta. Entrambi gli allenatori hanno lasciato il segno nella storia recente del Catanzaro, guadagnandosi l'affetto e la stima dei tifosi.

Ma come sta andando il nuovo Catanzaro rispetto a quello della scorsa stagione? Analizziamo il rendimento della squadra dopo 27 giornate, mettendo a confronto i dati del Catanzaro di Vivarini e quello attuale guidato dal tecnico Caserta.

Classifica a confronto: il Catanzaro di Vivarini (2023/24) e il Catanzaro di Caserta (2024/25)

Dopo 27 giornate di campionato, il Catanzaro del tecnico Vivarini nella stagione 2023/24 aveva conquistato 45 punti ed era sesto in classifica, mentre il Catanzaro del tecnico Caserta nella stagione 2024/25 ha attualmente 42 punti ed è quarto in classifica.

Nonostante i tre punti in meno rispetto all'anno scorso, la posizione in classifica è migliorata. Questo significa che il campionato attuale è più equilibrato e la lotta per i playoff è ancora più serrata.

Rendimento offensivo e difensivo

Uno degli aspetti più interessanti di questo confronto riguarda il numero di gol fatti e subiti.

Il Catanzaro del tecnico Vivarini aveva segnato 44 reti, mentre la squadra del tecnico Caserta ha messo a segno 35 gol.

Dal punto di vista difensivo, invece, il Catanzaro guidato da Caserta subisce meno reti rispetto a quello allenato da Vivarini. Nella stagione 2023/24, la difesa giallorossa aveva già incassato 37 gol dopo 27 giornate, mentre quest'anno il dato si è abbassato a 26 gol subiti.

Caserta ha reso il Catanzaro più solido dietro, ma a scapito di una minor produzione offensiva.

Differenza reti e impatto sulla classifica

La differenza reti mostra un miglioramento nella fase difensiva.

Nella stagione 2023/24, il Catanzaro del tecnico Vivarini aveva una differenza reti di +7 (44 gol fatti, 37 subiti).

Nella stagione 2024/25, il Catanzaro del tecnico Caserta ha migliorato questo dato, portando la differenza reti a +9 (35 gol fatti, 26 subiti).

Questo dato evidenzia una maggiore compattezza difensiva che sta permettendo ai giallorossi di restare stabilmente in zona playoff.

Vittorie, pareggi e sconfitte: un Catanzaro più solido

Dopo 27 giornate, il Catanzaro del tecnico Vivarini nella stagione 2023/24 aveva ottenuto 13 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Il Catanzaro del tecnico Caserta nella stagione 2024/25, invece, ha finora registrato 9 vittorie, 15 pareggi e solo 3 sconfitte.

Si nota chiaramente che il Catanzaro di quest’anno pareggia molto di più e perde molto meno. È la squadra che ha subito meno sconfitte in Serie B, ma al tempo stesso ha vinto meno rispetto all’anno scorso.

Rendimento casalingo e in trasferta

Analizziamo ora il rendimento della squadra in casa e fuori.

In casa, il Catanzaro del tecnico Vivarini aveva raccolto 31 punti in 19 partite. Quest’anno, dopo 14 gare interne, il Catanzaro del tecnico Caserta ha ottenuto 24 punti, con ancora 5 partite da giocare.

In trasferta, il Catanzaro del tecnico Vivarini nella stagione 2023/24 aveva ottenuto 29 punti in 19 partite, mentre quest’anno il Catanzaro del tecnico Caserta ha già raccolto 18 punti in 13 gare.

Se la squadra manterrà questo ritmo, potrebbe avvicinarsi ai numeri dello scorso anno.

Obiettivo playoff: il Catanzaro può sognare?

Il Catanzaro del tecnico Caserta ha tutte le carte in regola per chiudere la stagione in zona playoff. La distanza dal terzo posto resta invariata rispetto alla scorsa stagione, ovvero 8 punti, ma la maggiore solidità difensiva potrebbe essere la chiave per migliorare ulteriormente il rendimento.

Un dato interessante è il margine sulla nona in classifica, attualmente il Palermo, che è di 7 punti. Questo significa che, salvo clamorosi tracolli, il Catanzaro del tecnico Caserta ha un buon vantaggio per mantenere il posto nei playoff.

Conclusione

Rispetto alla scorsa stagione, il Catanzaro del tecnico Caserta ha cambiato identità: è una squadra più attenta alla fase difensiva, meno spettacolare in attacco ma più solida. Il numero di pareggi elevato potrebbe essere un'arma a doppio taglio, ma la classifica sorride comunque ai giallorossi.

Ora resta da vedere se la squadra guidata da Caserta riuscirà a dare la spinta decisiva nel finale di stagione per migliorare ulteriormente il piazzamento e sognare il salto di categoria.

