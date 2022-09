Catanzaro Carenza Idrica dichiarazione di Eugenio Riccio "Sorical venga in comune:

CATANZARO 1 AGO - Il giallo dell’estate è scoprire l’identità del signor Sorical , firmatario di comunicati praticamente anonimi. Se non ci fosse da piangere la vicenda avrebbe dei risvolti comici.

Ma le lacrime sono le uniche gocce che i residenti del quartiere lido vedono in questi giorni visto che i rubinetti sono a secco. Chiediamo che, al di là di ogni battuta o altro il responsabile Sorical , Tommaso La Porta , venga a confrontarsi di persona con l’ammministrazione comunale poiché gli eletti , e non altri che non sono riusciti a raggiungere lo stessi agognato obiettivo, devono dare risposte ai cittadini.