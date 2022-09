Catanzaro. Carnevale. Ecco gli appuntamenti organizzati per oggi e domani

CATANZARO, 22 FEB - Carnevale entra nel vivo e Catanzaro è pronta a festeggiarlo fra coriandoli, scherzi, giochi e risate. L’assessore al Marketing territoriale, Alessandra Lobello, ha ricordato le iniziative organizzate, fra oggi e domani, dall’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo e con il supporto delle associazioni.

Si parte questo pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 20, in Galleria Mancuso, con gli eventi messi in campo in collaborazione con l’associazione “3V”: musica, animazione, sfilata dei bambini in maschera e il concorso gratuito con il premio alla “Mascherina più bella”.

Domani, domenica 23, il più classico degli appuntamenti di Carnevale nel centro storico: in villa Margherita, dalle ore 10, bimbi e genitori verranno presi per mano dall’animazione curata dall’associazione “DaMargherita” e dagli altri partner dell’iniziativa.

Sempre domani, domenica 23, dalle ore 11 alle 13:30, e poi dalle 15:30, il Carnevale del quartiere Lido al Parco Gaslini, in collaborazione con l’associazione “La coccinella” e “Casa Gaslini”, animazione e divertimento con giocolieri itineranti, trucco per bambini, mercatino degli hobbisti e torneo di Carnevale con giochi a tema.

“L’impegno dell’amministrazione, su precisa indicazione del sindaco Abramo, siamo sicuri che riuscirà anche quest’anno a centrare l’obiettivo che ne è alla base: garantire momenti di aggregazione e divertimento aumentando il senso di appartenenza alla comunità e l’amore nei confronti della propria città”, ha sottolineato Lobello che ha ringraziato le associazioni “per il supporto concreto” e ha evidenziato “la volontà di regalare ai bambini e alle loro famiglie eventi carnevaleschi che possano entrare nell’album dei ricordi di ciascuno, piccolo o grande che sia”.