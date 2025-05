Catanzaro conferite 23 nuovi Maestri del Lavoro

Conferite 23 Stelle al Merito del Lavoro a dipendenti calabresi distintisi per impegno, professionalità e integrità: istituzioni e autorità esaltano il valore del lavoro come pilastro della democrazia"

CATANZARO – 1° maggio 2025 – Ventitré nuove "Stelle al merito del lavoro" sono state conferite oggi, in occasione della Festa dei Lavoratori, a Catanzaro. La cerimonia ufficiale si è svolta presso la Prefettura del capoluogo calabrese, alla presenza delle massime autorità civili e istituzionali della regione.

A consegnare i riconoscimenti, assegnati ai lavoratori calabresi che si sono distinti per meriti di servizio, impegno e integrità professionale, sono stati la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro , il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa , il direttore dell'Ispettorato del Lavoro dell’area metropolitana di Reggio Calabria Massimiliano Mura , e il Console regionale dei Maestri del Lavoro Francesco Saverio Capria .

Dei 23 riconoscimenti previsti per la Calabria, 21 sono stati conferiti oggi, mentre 2 verranno consegnati nei prossimi mesi al Quirinale, in un'apposita cerimonia solenne.

Lavoro e dignità: il messaggio delle istituzioni

Durante la cerimonia, non sono mancati riferimenti ai temi nazionali. Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che ha ribadito l’impegno contro le morti sul lavoro e ha definito i salari insufficienti “una grande questione per l’Italia”, sono state richiamate da più interventi.

Anche la premier Giorgia Meloni aveva evidenziato i dati occupazionali, che seppur positivi, richiedono nuove azioni per garantire tutele e crescita.

“La giornata di oggi – ha dichiarato Wanda Ferro – celebra non solo il lavoro, ma anche l’impegno del Governo nel Sud, soprattutto attraverso le misure per l’occupazione giovanile e femminile. La defiscalizzazione per le nuove assunzioni è un primo passo, ma resta ancora molto da fare in tema di sicurezza e dignità del lavoro”.

La sottosegretaria ha poi voluto lanciare un messaggio ai giovani: “Questi riconoscimenti ci ricordano che non esistono scorciatoie: solo dedizione, correttezza e passione permettono di costruire un Paese migliore”.

Il prefetto De Rosa: “I Maestri sono un modello per i territori”

Il prefetto Castrese De Rosa ha voluto sottolineare il valore simbolico della cerimonia: “Questi Maestri del Lavoro rappresentano un esempio da seguire. In un momento storico in cui i dati sull’occupazione sembrano incoraggianti, il lavoro deve restare al centro delle politiche pubbliche”.

“Il lavoro – ha proseguito – non è solo un diritto, ma un elemento fondante della nostra identità democratica. Dobbiamo impegnarci per rimuovere gli ostacoli e garantire un accesso equo alle opportunità su tutto il territorio nazionale”.

Capria: “Valorizzare il merito diventi un patrimonio culturale”

Il Console regionale dei Maestri del Lavoro, Francesco Saverio Capria , ha concluso la cerimonia con un intervento appassionato, citando una lettera inviata dalla sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella a uno dei premiati, Carmine Vizzari : “Valorizzare il merito, sempre. Con coerenza e insistenza. Fino a farlo diventare patrimonio culturale condiviso”.

Ai nuovi insigniti Capria ha poi rivolto un messaggio forte: “La Stella al Merito del Lavoro non è un semplice distintivo, ma un simbolo di onestà, impegno e dedizione. Portatela con fierezza, ma anche con la consapevolezza di essere luce e guida per gli altri”.