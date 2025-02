Catanzaro-Cittadella, 26ª giornata di Serie B: biglietti online e nei punti vendita, ecco come acquistarli, i dettagli

Catanzaro-Cittadella: il Ceravolo deve essere una bolgia! Tutte le info per i biglietti della 26ª giornata di Serie B

Il cuore giallorosso torna a battere forte: venerdì 14 febbraio alle 20:30 il Catanzaro scende in campo contro il Cittadella per la 26ª giornata di Serie B. Una sfida fondamentale per consolidare il sogno playoff e dare continuità a un campionato entusiasmante.

Il "Ceravolo" deve trasformarsi in un inferno per gli avversari! È il momento di far sentire il calore della città, di riempire gli spalti e di spingere le Aquile verso un’altra notte magica.

La spinta del pubblico: il fattore in più

Dopo una stagione giocata sempre ad altissimi livelli, il Catanzaro si trova al quinto posto con 36 punti in 25 partite. Un cammino che merita il sostegno incondizionato della tifoseria, soprattutto in un match delicato come quello contro il Cittadella, che arriva al "Ceravolo" con la voglia di riscattare una stagione altalenante.

Con il miglior attacco del campionato e un Iemmello in forma straordinaria (già 12 reti in stagione, capocannoniere della Serie B), il Catanzaro ha tutte le carte in regola per regalare un’altra serata di festa ai propri tifosi. Ma il vero dodicesimo uomo in campo dovrà essere la Curva, la Tribuna, i Distinti e ogni settore dello stadio gremito di passione giallorossa.

Info biglietti: come acquistare il tuo posto al "Ceravolo"

La vendita dei biglietti inizierà lunedì 10 febbraio alle ore 15:00 e terminerà venerdì 14 febbraio alle 20:30.

Acquisto online:

I biglietti possono essere acquistati comodamente online attraverso il portale ufficiale:

Acquista su TicketOne

Punti vendita autorizzati a Catanzaro:

Via Gioacchino da Fiore 38

Via della Stazione 28/30

Piazza Garibaldi 27

Via San Giorgio 5

Corso Mazzini 121

Viale Pio X 99 (Tel. 0961055934)

Viale Isonzo 420

Via Carlo Pisacane 2 (Tel. 3476552075)

Corso Mazzini 173/175

Via Brigata Catanzaro 67 (Tel. 0961780516)

Punto vendita a Milano:

Via Vittor Pisati 12

Classifica e statistiche: Catanzaro in corsa per i playoff

Catanzaro

Posizione: 5° posto

Punti: 36

Partite giocate: 25

Vittorie: 7

Pareggi: 15

Sconfitte: 3

Gol fatti: 33

Gol subiti: 26

Cittadella

Posizione: 11° posto

Punti: 30

Partite giocate: 25

Vittorie: 8

Pareggi: 6

Sconfitte: 11

Gol fatti: 20

Gol subiti: 36

Una serata da non perdere!

L’entusiasmo della piazza è alle stelle e i ragazzi di Vivarini hanno bisogno di tutto il supporto possibile. Il Catanzaro sta scrivendo una pagina importante della sua storia e ogni tifoso ha l'opportunità di essere protagonista.

Il 14 febbraio, niente scuse: tutti allo stadio per spingere il Catanzaro alla vittoria!