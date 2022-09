Catanzaro. Coloriamo la Casa del Donatore…

CATANZARO, 20 SET. - Chiamata alle “arti” per le Avis, Provinciale Catanzaro e Avis Regionale Calabria, che, in collaborazione con l’artista Calabrese Claudio Chiaravalloti, si lanciano in un nuovo e stimolante progetto di arte urbana ispirato al linguaggio della street art. La sede che ospita le due Associazioni si trova in un contesto industriale nel Comune di Caraffa di Catanzaro, un panorama grigio e cementificato, un contesto edilizio di fabbricati industriali anonimi che poco si sposano con le attività dei sodalizi avisini. La Casa del donatore si immagina accogliente, colorata, viva e solare, invece nella fattispecie si presenta in tutt’altro modo.

Domani 21 Settembre 2022 verrà inaugurato il murale che contribuirà a migliorare notevolmente l’impatto estetico di tutta la zona.

AVIS Provinciale Catanzaro e Avis Regionale Calabria lanciano una nuova sfida che si pone l’obiettivo di creare un capolavoro artistico a cielo aperto: un progetto che darà vita all’edificio che è diventerà un dipinto dinamico e colorato che alimenta raggi di luce per la casa del Donatore.

L’obiettivo ambizioso è quello di rivoluzionare il volto della sede e del contesto attorno ad essa, portandolo a coincidere con quelli che oggi sono i tratti distintivi dei simboli di tutte le città calabresi unite dal treno della solidarietà.

Il programma di riqualificazione di spazi urbani ad interesse artistico, a stile dinamico, in collaborazione con le Scuole, dove AVIS da tempo svolge progetti interattivi, si potrà evolvere grazie all’apporto artistico dei bambini.

Il progetto di street art, ideato insieme all’artista Chiaravalloti, abbraccia appieno l’idea che abbiamo sempre avuto di vivere la Sede Avis come un grande capolavoro d’arte pubblica in cui si mescolano la bellezza dell’arte, l’amore della creatività e la dinamicità dei colori, coinvolgendo vorticosamente i possibili donatori del futuro in un’esperienza unica capace, forse, di emozionare i loro piccoli cuori portandoli nel mondo colorato del Volontariato .