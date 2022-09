Catanzaro. Commemorazione defunti: l’ordinanza che disciplina traffico e sosta dei veicoli. Leggi i dettagli

Catanzaro. Commemorazione defunti: l’ordinanza che disciplina traffico e sosta dei veicoli in prossimità dei cimiteri

CATANZARO, 29 OTT. - In occasione delle giornate di commemorazione dei defunti, il Comando di Polizia locale ha emanato l’ordinanza che disciplina il traffico e la sosta dei veicoli nelle aree in prossimità dei quattro cimiteri della città. Il dispositivo sarà valido lunedì 1 e martedì 2 novembre dalle ore 7 alle 18:30.

Cimitero monumentale - piazzale Rattà:

· Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in: via Paglia (ambo i lati), da piazza Martiri Ungheresi (compresa) a piazzale Rattà; via Mons. Fiorentini (ambo i lati); via Madonna dei cieli (ambo i lati) dall’intersezione fra via Mons. Fiorentini all’intersezione con via Giovanni XXIII; via Giovanni XXIII (lato destro) in direzione via Madonna dei cieli-viale Pio X.

· Istituzione del divieto di transito, escluso residenti, in via Padre Merante: le autovetture provenienti dalla stessa via con direzione via Giovanni XXIII osserveranno la direzione obbligatoria a destra.

· Istituzione del senso unico di marcia su via Madonna dei cieli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mons. Fiorentini e via Giovanni XXIII, e in via Giovanni XXIII nella direzione via Madonna dei cieli-viale Pio X.

· Istituzione del divieto di accesso in via Giovanni XXIII all’intersezione con viale Pio X.

· Istituzione del senso unico di marcia su via Paglia con direzione piazzale Rattà a eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, dei mezzi con lo speciale contrassegno per disabili, della nettezza urbana, di Rappresentanza e Amc.

· Martedì 2 novembre, dalle ore 7 alle 13, viene riservato uno spazio antistante l’ingresso principale del cimitero monumentale al fine di consentire la sosta delle auto di servizio delle Autorità civili, militari e religiose che presenzieranno allo svolgimento della Santa Messa.

Cimitero Santa Maria:

· Istituzione del divieto di transito e sosta ambo i lati con rimozione forzata, a esclusione dei disabili, dei residenti e degli automezzi di pronto intervento, di servizio e Amc, in via Zarapoti dall’intersezione con piazza Santa Maria al cimitero.

· Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Santa Maria.

· Gli autobus navetta Amc trasporteranno i passeggeri per e dal cimitero effettuando il seguente percorso: via Molise — via S. Maria — piazza S. Maria — via Zarapoti — cimitero e ritorno.

Cimitero Gagliano - via Serra:

Istituzione della segnaletica mobile e apposizione di transenne necessarie allo svolgimento della commemorazione dei defunti, a norma del codice della strada, al personale in servizio nella zona cimiteriale del quartiere.

Cimitero Lido: