Catanzaro. Commemorazione dei defunti. Ecco i servizi aggiuntivi messi a disposizione dall'Amc

CATANZARO, OTT. - In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, l'Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per la città di Catanzaro, comunica il servizio messo a disposizione per raggiungere i cimiteri urbani del capoluogo, programmato di concerto con l'Amministrazione Comunale e aggiuntivo alle corse ordinarie.

Si raccomanda di indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e non sovraffollare i bus, considerando la presenza continua di corse che consentiranno di far visita agevolmente ai propri defunti. Per i dettagli si può consultare il sito amcspa.it

ORARI ED ITINERARI

Domenica 31 ottobre 2021

Cimitero Catanzaro

Corse ordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero quartiere Gagliano

Il servizio sarà garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero quartiere S. Maria

Percorso: Via Molise - Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti - Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.25 con corse consecutive.

________________________________________________________________________________

Lunedì 01 novembre 2021

Cimitero Catanzaro

Percorso andata: Funicolare valle –via Milelli – via Acri- viadotto Kennedy – via Pascali – Via Schipani – Cimitero.

Orari: 7.25 - 7.50 - 8.35 - 9.10 - 9.40 - 9.55 - 10.40 - 11.00 - 11.45 - 12.25 - 12.35 - 13.00 - 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.50 - 16.00 - 16.55

Percorso ritorno: Cimitero - via Piave - via Milelli - Funicolare Valle:

Orari: 8.00 – 8.30 - 9.10 – 9.30 - 10.10 – 10.30 - 11.15 – 11.35 - 12.15 – 12.50 – 13.05 – 13.35 – 14.05 – 14.35 – 15.05 - 16.30 – 16.45 – 17.25

Cimitero quartiere Lido

Percorso andata (partenza dal Terminal Giovino): Giovino - area Teti - via Caprera - bivio Giovino - viale Crotone - p.zza Garibaldi - bivio Nalini – Cimitero.

Orari: 08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 - 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

Percorso ritorno (partenza dal Cimitero di Catanzaro Lido): Cimitero - bivio Nalini - p.zza Garibaldi - viale Crotone - bivio Giovino - via Caprera – Giovino.

Orari: 08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 - 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero quartiere Gagliano

Partenza dal capolinea di Mater Domini (piazzale mercato rionale).

Percorso: Mater Domini – via Campanella – Cimitero - Capolinea Gagliano - Cimitero – Via T. Campanella – Mater Domini.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.00, con corse ogni 30 minuti.

Cimitero quartiere S. Maria

Percorso: Via Molise - Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti - Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.25, con corse consecutive.

Martedì 02 novembre 2021

Cimitero Catanzaro

Corse ordinarie linea CIRCOLARE NORD

Cimitero quartiere Gagliano

Il servizio sarà Garantito dalle linee urbane 5 e 6 mediante le fermate presenti su via T. Campanella, nei pressi dell’ingresso del Cimitero.

Cimitero quartiere Lido

Percorso andata (partenza dal Terminal Giovino): Giovino - area Teti - via Caprera - bivio Giovino - viale Crotone - p.zza Garibaldi - bivio Nalini – Cimitero.

Orari: 08.20 – 09.20 – 10.20 – 11.20 – 12.20 - 12.50 – 13.50 – 14.50 – 15.50 – 16.50

Percorso ritorno (partenza dal Cimitero di Catanzaro Lido): cimitero - bivio Nalini - p.zza Garibaldi - viale Crotone - bivio Giovino - via Caprera – Giovino.

Orari: 08.50 – 09.50 – 10.50 – 11.50 - 12.50 – 13.20 – 14.20 – 15.20 – 16.20 – 17.10

Cimitero quartiere S. Maria

Percorso: Via Molise - Via S. Maria – piazza S. Maria – Via Zarapoti - Cimitero e Ritorno.

Il servizio si effettua dalle ore 07.30 alle ore 17.10, con corse ogni 20 minuti.