Catanzaro. Concolino e Lostumbo: "ecco come richiedere buoni spesa Covid

CATANZARO 5 OTT - “E’ stata attivata sul portale www.comune.catanzaro.it la piattaforma per l’invio delle domande per i buoni spesa finanziati dalla Regione Calabria in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, nel post lockdown e residenti a Catanzaro”. Lo rendono noto l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, e il presidente della commissione al ramo, Rosario Lostumbo. Contestualmente, è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso rivolto ai beneficiari sulle modalità e i requisiti per le richieste che dovranno essere inviate entro lunedì 12 ottobre, alle ore 14.

Un ulteriore avviso riguarda gli esercenti, disponibili ad accettare i buoni spesa, che avranno la possibilità di aderire inviando una Pec a sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it entro venerdì 9 ottobre, alle ore 14.

CHI PUO’ FARE DOMANDA: