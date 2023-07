Catanzaro – Concluso il Torneo interforze “S. Barbara” di calcio a 8 organizzato dalla Guardia Costiera di Soverato (CZ).

Il torneo, disputatosi presso l’impianto sportivo in prossimità del lungomare di Soverato, ha visto la partecipazione delle compagini Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri della provincia di Catanzaro.

Nella serata di ieri, si è disputata la finalissima tra Vigili del Fuoco e Carabinieri. La vittoria dei Vigili del Fuoco per 3 reti a 1 ha permesso la conquista del Trofeo in palio per la seconda volta consecutiva (la prima vittoria avvenuta nel periodo antecedente la pandemia)

Si chiude così un’occasione di aggregazione importante, una vera e propria festa dello sport all’insegna del sano agonismo ma soprattutto del divertimento e dell’allegria.