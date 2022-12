Catanzaro. Convegno “La navigazione da diporto nel mar Jonio Settentrionale”

CATANZARO., 21. Dic. - Si è tenuto lunedì 19 dicembre alle ore 9.00 presso la Sala dell’Istituto Nautico “R. Petrucci”, diretto dalla Preside prof.ssa Zaccone Elisabetta, il Convegno “La navigazione da diporto nel mar Jonio Settentrionale”.

In collaborazione con il Comune di Catanzaro e la scuola vela “NonSoloMare”, l’evento ha rappresentato il continuum tra il mondo della scuola e quello del lavoro, una scuola che non si impegna solo ad orientare gli studenti verso le varie opportunità, ma che continua a seguirli in un iter professionalizzante ed impegnativo rappresentato dalla carriera nautica.

Ad aprire l’incontro, un’attenta e sempre presente dirigente Zaccone che ha voluto salutare i presenti e soprattutto dare il benvenuto alle autorità. Il momento di accoglienza ha visto anche l’intervento della dott.ssa Giusy Iemma, Vicesindaco di Catanzaro e Assessore alle Politiche del Mare.

Il tema della sicurezza a bordo e in porto di natanti ed imbarcazioni da diporto è stato magistralmente relazionato dal dott. Andrea Adelchi Ottaviano, Istruttore Yem a.s.d NonSoloMare, mentre la formazione del personale marittimo è stata trattata dal prof. Alberto Vega, presente non solo in qualità di docente di navigazione dell’IIS Ciliberto-Lucifero di Crotone, ma anche come rappresentante della Direzione per il Sistema di gestione qualità della formazione marittima. Il dott. Emilio Cellini dell’ARPA Calabria e Direttore del Centro Regionale Marina Strategy ha esposto ai presenti la Direttiva Comunitaria Marine Strategy e il suo stato di attuazione in Calabria.

A chiudere la mattinata proprio la rappresentante del Comune di Catanzaro, intervenuta già in apertura per i saluti, che ha parlato delle Politiche del Mare come prospettive di sviluppo locale. Un evento, dunque di forte rilevanza, non solo per gli studenti e la scuola ma anche per il territorio marinaro del Capoluogo di Regione che del mare ne fa un punto di forza per imprenditoria e turismo e che può rappresentare un sbocco lavorativo per chi quel mare lo studia e sogna di navigarlo.

È questo ciò che fa dell’Istituto Nautico Petrucci di Catanzaro Lido una perla nell’offerta formativa del panorama provinciale.