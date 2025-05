Catanzaro, doppia sfida playoff: sabato storico per la Primavera e la Prima Squadra

Tempo di lettura: ~1 min

Catanzaro si prepara a vivere una giornata storica all’insegna del grande calcio.



Sabato 17 maggio, infatti, saranno due le partite decisive che vedranno protagoniste le formazioni giallorosse: la Primavera 3 e la Prima Squadra.





La Primavera 3 scenderà in campo per la finale playoff contro il Gubbio, inizialmente prevista per le ore 15:00 ma anticipata alle 14:30 per evitare la concomitanza con la sfida all'ex militare di Catanzaro.





Poco dopo, infatti, alle 17:15 al “Ceravolo”, toccherà alla Prima Squadra affrontare il Cesena nel turno preliminare dei playoff di Serie B, in una sfida che promette emozioni e spalti gremiti.





Una scelta logica e doverosa quella dell’anticipo della partita della Primavera, per consentire a tifosi, appassionati e famiglie di seguire entrambe le squadre in questo momento cruciale della stagione.