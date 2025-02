Catanzaro, due uomini trovati morti e un terzo in ospedale: nessun segno di violenza

Mistero a Falerna: indagini in corso sulle cause dei decessi

FALERNA (CZ) – Un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità di Falerna, sulla costa tirrenica del Lametino, in provincia di Catanzaro. I corpi senza vita di due uomini, rispettivamente di 46 e 39 anni, sono stati rinvenuti nelle loro abitazioni, situate a poche centinaia di metri di distanza l’una dall’altra. Un terzo uomo, che avrebbe trascorso la serata con le due vittime, è attualmente ricoverato in ospedale.

Le indagini dei carabinieri

L’allarme è scattato nelle prime ore di venerdì, quando i due uomini non hanno dato più segni di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia. Secondo le prime informazioni, sui corpi delle vittime non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, né tracce di sangue negli appartamenti. Questo elemento alimenta il mistero sulle reali cause del decesso.

Una serata trascorsa insieme

Dalle prime ricostruzioni, sembra che i due uomini abbiano trascorso la serata di giovedì insieme, prima di rientrare ognuno nella propria abitazione. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: dagli esami tossicologici potrebbero emergere elementi utili a comprendere cosa sia accaduto. L’autopsia, già disposta dagli inquirenti, sarà fondamentale per stabilire se le morti siano riconducibili a un’intossicazione o a un’altra causa non ancora identificata.

Preoccupazione in paese

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità di Falerna, dove le due vittime erano conosciute e benvolute. In paese, tra incredulità e dolore, ci si interroga su cosa possa aver provocato una simile tragedia. Il ricovero del terzo uomo, che potrebbe essere l’unico in grado di fornire dettagli sulla serata trascorsa insieme, diventa un elemento chiave per far luce sull’accaduto.

Gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e a esaminare ogni possibile pista. Nel frattempo, il silenzio e l’attesa avvolgono la piccola comunità, in cerca di risposte a un dramma che ha lasciato un segno profondo.