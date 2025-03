Catanzaro e Cosenza: due stagioni, due destini a confronto dopo 30 giornate (Analisi a cuore aperto)

Catanzaro e Cosenza: due stagioni, due destini a confronto dopo 30 giornate

Il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza è sempre stato più di una semplice partita: è orgoglio, appartenenza e passione pura. Ma se andiamo oltre le emozioni del campo e ci immergiamo nei numeri, il confronto tra le stagioni 2023-2024 e 2024-2025 ci racconta molto di più sull'evoluzione delle due squadre principali della Calabria.

Catanzaro stagione 2023-2024

Nella stagione passata, il Catanzaro ha sorpreso molti. Alla 30ª giornata si trovava al sesto posto con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L’attacco giallorosso aveva prodotto 47 reti, subendone 39, per una differenza reti di +8. La media punti a partita era di 1,63, con una media gol fatti di 1,57 e una media gol subiti pari a 1,30.

Cosenza stagione 2023-2024

Più complicato il cammino del Cosenza nella stessa stagione. Dopo 30 turni, i rossoblù avevano raccolto 35 punti, con 8 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. Le reti segnate erano 31, quelle incassate 40. La differenza reti negativa di -9 evidenziava alcune fragilità. La media punti era di 1,17 a partita, con 1,03 gol fatti e 1,33 subiti a incontro.

Catanzaro stagione 2024-2025

Quest’anno, la squadra allenata da Fabio Caserta ha mostrato un volto più pragmatico. Dopo 30 giornate, il Catanzaro si trova al quinto posto con 46 punti, frutto di 10 vittorie, 16 pareggi e appena 4 sconfitte. I gol segnati sono 40, quelli subiti 31, con una differenza reti di +9. La media punti a partita è di 1,53, con 1,33 gol fatti e 1,03 subiti ogni 90 minuti. Meno brillantezza offensiva, ma più solidità e gestione delle partite.

Cosenza stagione 2024-2025

Anche quest’anno il Cosenza resta in affanno. Dopo 30 giornate, i lupi silani sono al 20º posto con soli 25 punti, maturati grazie a 6 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. L’attacco è tra i più sterili con 25 gol all’attivo, mentre la difesa ha subito 41 reti, per una differenza reti di -16. La media punti a partita è di 0,83, con appena 0,83 gol segnati a partita e 1,37 subiti. Numeri che raccontano di una squadra in piena crisi.

Il derby del 16 marzo 2025

La fotografia perfetta dello stato delle due squadre è arrivata il 16 marzo 2025, quando allo stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro ha travolto il Cosenza con un netto 4 a 0. Una partita senza storia, dominata dal primo all’ultimo minuto dai giallorossi. In gol Biasci, due volte, Sounas e Vandeputte, in una giornata che ha galvanizzato i tifosi di casa e gettato nello sconforto i sostenitori cosentini.

Analisi a cuore aperto

Il Catanzaro conferma la sua crescita strutturale e si candida come una delle realtà più solide della Serie B. Il gioco è meno spettacolare, ma più equilibrato. Il Cosenza, invece, sembra ripetere gli errori degli anni passati, senza trovare continuità. Il divario tecnico tra le due squadre è cresciuto ulteriormente rispetto alla scorsa stagione.

Il confronto numerico tra le stagioni (dati aggiornati alla 30ª giornata)

Catanzaro 2023-2024: 49 punti, 47 gol fatti, 39 subiti, +8

Catanzaro 2024-2025: 46 punti, 40 gol fatti, 31 subiti, +9

Cosenza 2023-2024: 35 punti, 31 gol fatti, 40 subiti, -9

Cosenza 2024-2025: 25 punti, 25 gol fatti, 41 subiti, -16

Scontri diretti recenti: dominio giallorosso

Analizzando gli ultimi confronti tra le due squadre, emerge chiaramente il predominio del Catanzaro negli ultimi anni, specialmente in Serie B.

Ultimi 5 confronti diretti

16 marzo 2025 – Catanzaro vs Cosenza 4-0 (Serie B)

– Catanzaro vs Cosenza (Serie B) 26 dicembre 2024 – Cosenza vs Catanzaro 1-1 (Serie B)

– Cosenza vs Catanzaro (Serie B) 3 marzo 2024 – Cosenza vs Catanzaro 0-2 (Serie B)

– Cosenza vs Catanzaro (Serie B) 26 novembre 2023 – Catanzaro vs Cosenza 2-0 (Serie B)

– Catanzaro vs Cosenza (Serie B) 8 aprile 2018 – Cosenza vs Catanzaro 0-0 (Serie C)

Negli ultimi due anni, il Catanzaro ha vinto 3 derby su 4 in Serie B, con un bilancio di 8 gol segnati e 1 subito, consolidando il dominio regionale.

Storico dal 2016 in avanti

Dal 2016, il Cosenza è riuscito a ottenere alcune vittorie, ma il Catanzaro ha migliorato i propri risultati negli ultimi confronti diretti, riuscendo a vincere in più occasioni e con scarti netti.

Alcuni risultati significativi:

19 novembre 2017 – Catanzaro vs Cosenza 2-1 (Serie C)

– Catanzaro vs Cosenza (Serie C) 28 agosto 2016 – Catanzaro vs Cosenza 0-3 (Serie C)

– Catanzaro vs Cosenza (Serie C) 14 febbraio 2016 – Cosenza vs Catanzaro 1-1 (Serie C)

In Coppa Serie C, il Cosenza ha eliminato il Catanzaro ai rigori nel 2010, ma negli ultimi anni il gap tecnico tra le due squadre si è ampliato a favore dei giallorossi.

L’ultimo derby: Catanzaro schiaccia Cosenza 4-0

Il 16 marzo 2025, il Catanzaro ha confermato la propria supremazia nel derby con un trionfante 4-0 in casa. La squadra di Caserta ha dominato il match con una prestazione solida e cinica, mentre il Cosenza ha subito passivamente l’iniziativa degli avversari.

Marcatori:

P. Iemmello 20'

M. Pompetti 46'

F. Bonini 54'

M. Coulibaly 68'

La partita ha evidenziato la differenza tecnica tra le due squadre, con un Catanzaro capace di gestire il possesso e sfruttare le occasioni, mentre il Cosenza è apparso fragile in difesa e poco pericoloso in attacco.

Analisi tecnica e futuro delle due squadre

Il Catanzaro continua il proprio progetto di crescita, con una rosa competitiva e un allenatore che ha dato equilibrio alla squadra. Il sogno playoff è più che mai possibile.

Il Cosenza, invece, si trova in una situazione delicata. La difesa subisce troppo, l’attacco è tra i meno prolifici del campionato e la classifica è preoccupante. Servono punti e una svolta immediata per evitare la retrocessione in Serie C.

Conclusione

Il derby calabrese non è mai stato così sbilanciato. Il Catanzaro è in piena corsa per i playoff, mentre il Cosenza lotta disperatamente per evitare la retrocessione. Gli scontri diretti parlano chiaro: i giallorossi sono oggi la squadra più solida della Calabria, mentre i rossoblù devono trovare un’identità prima che sia troppo tardi.

I tifosi, intanto, aspettano con ansia il prossimo derby, sperando che la loro squadra possa scrivere un nuovo capitolo in questa storica rivalità.