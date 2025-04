Catanzaro e Lamezia, svolta sulle periferie: Cabina di regia in Prefettura per Scordovillo e zona sud

CATANZARO – Si è tenuta in Prefettura una nuova e importante riunione della Cabina di Regia convocata dal prefetto Castrese De Rosa, per affrontare il tema del degrado urbano nelle periferie di Catanzaro e Lamezia Terme. L'incontro si inserisce in un percorso di confronto stabile e coordinato tra istituzioni locali, forze dell'ordine e rappresentanti regionali, con l'obiettivo di riqualificare le aree più fragili del territorio.

Bonifica del campo Rom di Scordovillo: 35 milioni dalla Regione

Uno dei punti centrali del vertice è stata la riqualificazione dell’area di Scordovillo, a Lamezia Terme, e la delocalizzazione della comunità rom che vi risiede. La Regione Calabria, rappresentata dagli assessori Giovanni Calabrese (Tutela Ambientale) e Caterina Capponi (Politiche Sociali), ha illustrato le fasi operative di un progetto già finanziato con oltre 35 milioni di euro.

Durante la riunione è emerso che a metà maggio sarà disponibile un primo elenco di immobili idonei all'accoglienza, individuati tramite apposito bando. La bonifica dei rifiuti presenti nell’area esterna sarà avviata prima dell’estate, con l’obiettivo di concludere le operazioni entro il 2025.

Focus sulla zona sud di Catanzaro: degrado e interventi strutturali

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla zona sud di Catanzaro, teatro di numerose segnalazioni per abbandono e sversamenti abusivi. Gli interventi già finanziati da Aterp e Comune prevedono la riqualificazione di immobili e spazi pubblici, ma si lavorerà anche su un piano operativo per rimuovere rifiuti e ingombranti in modo efficace.

Un apposito tavolo tecnico tra Regione e Comune sarà istituito per reperire risorse e individuare soluzioni strutturali, che vadano oltre l’emergenza e puntino a una gestione sostenibile del territorio.

Un approccio coordinato per risolvere criticità storiche

“La riunione odierna – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – rappresenta un tassello fondamentale nel processo di raccordo tra le istituzioni. Solo grazie a un confronto periodico e strutturato si può aspirare alla risoluzione definitiva di criticità che si trascinano da decenni, soprattutto nelle aree periferiche”.

Alla Cabina di Regia hanno partecipato anche i sindaci di Catanzaro e Lamezia Terme, dirigenti dell’Aterp, il colonnello Tarantino in rappresentanza del Commissario per la bonifica Vadalà,

oltre ai vertici delle forze dell’ordine.

Il prossimo incontro della Cabina di Regia è stato già fissato per la seconda metà di maggio, con l’obiettivo di monitorare l’avanzamento concreto delle azioni intraprese.