Catanzaro. Ennesimo tentativo incendiario nella pineta di Siano. Video

CATANZARO, 17 AGO. Non è servito a nulla vedere in questi giorni quello che è stato carbonizzato della pineta di Catanzaro situata nel quartiere Siano. Tante le proteste social che non sono servite a nulla, chi non ha a cura del patrimonio faunistico della città, ha tentato di appiccare nuovamente fuoco in località san Cono, nei pressi di un oleificio.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, con due squadre del comando provinciale di Catanzaro, ha consentito di evitare che fosse portata a termine la distruzione di quanto ancora rimasto verde.