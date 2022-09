Catanzaro esplode congelatore paura per gli abitanti dello stabile intervento dei VVF

CATANZARO 3 GIU - Un boato mette in allarme gli abitanti di uno stabile in via Barlaam da Seminara nella zona ovest del comune di Catanzaro.

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, l'esplosione di un piccolo congelatore a pozzetto all'interno di una abitazione ha messo in allarme gli abitanti dello stabile che immediatamente hanno allertato la SO115 dei vigili del fuoco. Sul posto le squadre della sede centrale con supporto di autobotte ed autoscala.

Danni circoscritti al solo locale cucina con annerimento delle pareti dovuto al fumo denso spriginatosi dalla combustione e vetri della finestra infranti. Fortunatamente nell'appartamento non vi era nessuno. Non si registrano danni a persone né alle strutture portanti dell'abitazione.