Catanzaro: Evasione shock - Riacciuffato il 20enne che aveva picchiato la compagna incinta per costringerla all'aborto

CATANZARO, 01 GIU. - Il caso incredibile accaduto a Catanzaro riguarda l'evasione di un 20enne marocchino, già noto alle forze di polizia, che era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata interruzione di gravidanza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante i controlli previsti presso la sua abitazione, hanno scoperto che l'uomo era evaso dal carcere dove era stato precedentemente rinchiuso.

Non trovandolo in casa, le forze dell'ordine hanno avviato una ricerca intensiva nel centro storico della città e lo hanno trovato in una via vicina alla sua abitazione.

A causa della gravità del suo comportamento, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per evasione e, su disposizione della Procura, è stato condotto presso la sua abitazione per essere sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. (Immagine archivio)