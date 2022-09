Catanzaro, Fuoco minaccia noto locale in località barone. Foto

CATANZARO, 18 AGO - Momenti di panico per un incendio divampato nei pressi di un noto locale facente parte di una catena internazionale di ristorazione. Il fuoco da quanto appreso, è divampato in località barone di Catanzaro, in un locale nelle vicinanze del punto di ristoro, alta la colonna di fumo nero che si è alzata immediatamente.



Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina (CZ) con autobotte di rifornimento della sede centrale di Catanzaro. A fuoco la "Piccola Isola Ecologica" che accoglie i rifiuti del punto di ristorazione. L'incendio, immediatamente sotto controllo, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, non ha causato danni alla struttura vicina.

Sul posto presente la Polizia per gli accertamenti del caso

SEGUONO AGGIORNAMENTI