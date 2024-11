Catanzaro, grande attesa per la VII Edizione di “Serata d’Artista

Un evento che rinnova la volontà di dare maggiore visibilità alle espressioni culturali della città capoluogo di regione. Domenica 10 novembre, alle ore 18:00, al Teatro Politeama di Catanzaro si svolgerà la VII Edizione di “Serata d’Artista”. Nato da un’idea di Salvatore Conforto, l’appuntamento ha trovato sempre maggiori consensi per la volontà di far convergere alcuni degli artisti che rappresentano la cultura cittadina e della vicina provincia.

«Si ripete anche quest’anno – ha dichiarato Salvatore Conforto – l’impegno organizzativo che rende “Serata d’Artista” una festa e, al contempo, un modo di dare sfogo a chi negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nell’ambito culturale della nostra città e che si è distinta anche in campo regionale e nazionale. Non mancheranno i debuttanti, nomi nuovi che sicuramente nel prossimo futuro arricchiranno il nostro patrimonio artistico».

Sarà un parterre di assoluto prestigio quello che si esibirà sul palcoscenico del Teatro Politeama. Romina Mazza e Azzurra Conforto saranno le “madrine di una serata che vedrà la partecipazione della resident band degli Eighty Way e degli ospiti Cerullo Jazz Band, Teatro di Calabria, il Laboratorio Nuova Scena Acli Arte Spettacolo, Conservatorio Tchaikovsky “Classic Quartet”, Move in Art, Januaria, Arte Danza di Giovanni Calabrò, Piero Procopio, Marcello Barillà ed Emanuela Gemelli, Riccardo Lacroce Danza, il Coro Polifonico San Vitaliano, Emily, Sara Turrà, Stefano Ranieri e Dasco.

«A ognuno di loro – ha concluso Salvatore Conforto – toccherà il compito di dare sfoggio delle qualità esecutive e interpretative proprie del mondo della danza, del teatro e della musica. Tutti uniti in una serata in cui l’impegno corale sarà al centro di tutto, dando forza all’idea, che da sempre mi rappresenta, che il miglior modo per migliorare sé stessi è la collaborazione».

Per acquistare i biglietti per assistere a “Serata d’Artista” si potrà consultare il sito Live Ticket (www.liveticket.it) o la biglietteria del Teatro Politeama di Catanzaro. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero telefonico 333/3694659 o scrivere alla mail [email protected]