Catanzaro, grave rottura delle condotte idriche: scuole chiuse oggi 25 marzo 2025

Catanzaro – La Sorical ha comunicato una grave e improvvisa rottura lungo le principali linee di adduzione dell’acqua dirette ai serbatoi cittadini.

A causa di questo guasto, che sta compromettendo l’approvvigionamento idrico in diverse zone della città, il Comune ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, martedì 25 marzo 2025.

La decisione è stata presa in attesa di valutare l’effettiva portata del danno e gli interventi tecnici necessari al ripristino del servizio.

La rottura interessa una linea strategica per il rifornimento idrico della città e ha reso indispensabile l’interruzione delle attività scolastiche per garantire condizioni di sicurezza e igiene.

Disagi in tutta la città di Catanzaro

Oltre alla sospensione delle lezioni, si segnalano già i primi disagi nei quartieri maggiormente colpiti dalla riduzione della pressione dell’acqua o dalla totale assenza del servizio.

La Sorical e le squadre tecniche sono al lavoro per riparare il guasto, ma al momento non si conoscono con precisione i tempi di risoluzione dell’emergenza.

Aggiornamenti in tempo reale

Il Comune invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali, sia istituzionali sia social, per ricevere informazioni tempestive sulla riapertura delle scuole e sull'evoluzione dell'intervento.