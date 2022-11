Catanzaro. Iemma: prosegue discussione sul PSC verso la definizione di un nuovo strumento urbanistico

CATANZARO, 17 NOV. - Il nuovo Piano strutturale comunale al centro dell’incontro che si è tenuto a Palazzo De Nobili con il capogruppo dei professionisti incaricati di redigere lo strumento urbanistico, Sergio Dinale. A presiedere la riunione la vicesindaco ed assessore all’Urbanistica, Giusy Iemma, affiancata dall’assessore Raffaele Scalise, dal presidente di commissione Gregorio Buccolieri, dal dirigente Giovanni Laganà e da tecnici comunali. La finalità del confronto è stato quello di verificare gli ulteriori passi avanti fatti rispetto alla pianificazione e al lavoro che si sta svolgendo anche attraverso il confronto con esperienze di altre città.

“Prosegue il dibattito articolato e partecipato che dovrà portare alla definizione di interventi progettuali che siano coerenti con le caratteristiche peculiari di aree strategiche dal punto di vista turistico come Giovino, del ruolo direzionale di Germaneto, della funzione di cerniera che il centro storico riveste rispetto a tutti i quartieri”, ha commentato la vicesindaco Iemma.



“Il disegno generale è quello di una Grande Catanzaro che sia polo di riferimento centrale e attrattivo per tutti i territori vicini, in una dimensione metropolitana. A tal fine, intensificheremo la fase di concertazione estesa al contributo delle categorie ed alla società civile, per individuare eventuali nuovi contributi che possano arricchire la redazione del Psc, anche alla luce dei più recenti dettami normativi. Soluzioni innovative che rispondono all’esigenza di rendere lo strumento urbanistico promotore dello sviluppo sostenibile del territorio”.