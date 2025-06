Catanzaro, il comandante Vincenzo Ruocco replica al consigliere Sergio Costanzo

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nota del Comandante della Polizia Locale, Vincenzo Ruocco

Il Comandante della Polizia Locale di Catanzaro interviene con la presente nota stampa al fine di chiarire i fatti oggetto di inaccettabili dichiarazioni rese da parte del Consigliere Sergio Costanzo.

Oggetto di contestazione risulterebbe “una celerità anomala ed una mattanza intollerabile“ adottata dal Comando di Polizia Locale e dal Sindaco “dettata solo dalla voglia di denigrare e sminuire il sottoscritto“ (inteso come il Consigliere Sergio Costanzo), concretizzatasi attraverso “controlli e soprattutto multe erogate” in via degli Angioini, indistintamente e senza valutare con sensibilità le diverse casistiche.

Occorre immediatamente precisare che il Consigliere Comunale Costanzo Sergio, nella data del 28.05.2025, ha denunciato via e-mail a questo Comando, una serie di problematiche correlate al parcheggio selvaggio di autovetture sui marciapiedi di via Angioini, tali da creare pericolo all’utente debole della strada, richiedendo pertanto “un tempestivo” intervento di competenza.

Nella data del 31.05.2025 lo stesso Consigliere Comunale ha denunciato pubblicamente la situazione di caos mediante articolo di stampa, sottolineando una situazione oramai fuori controllo in loc. Sala corredando l’articolo di foto dello stato dei luoghi.

Stante la situazione di pericolo paventata dal Consigliere Comunale e in riscontro alla sua richiesta di tempestivo intervento, si è proceduto ad effettuare i controlli dallo stesso richiesti via e-mail e sollecitati mediante articolo comparso sulle testate giornalistiche.

Pertanto gli interventi effettuati non rispondono a logiche personali né a intenti particolari, ma rientrano nella consueta programmazione dei controlli sul territorio, in base alle segnalazioni ricevute e alle criticità riscontrate.

Ogni richiesta viene valutata con attenzione, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità operative.

Si può garantire che non vi è stata alcuna “celere anomalia” né tantomeno un atteggiamento persecutorio, ma al contrario, il Comando si impegna quotidianamente a garantire la sicurezza e la vivibilità urbana con serietà, imparzialità e senso del dovere.

Dagli accertamenti effettuati sono emerse alcune violazioni al Codice della Strada, debitamente e regolarmente sanzionate, solo dopo che gli Agenti intervenuti hanno utilizzato il buon senso e consentendo ai conducenti dei veicoli in fermata di spostarsi.

Pertanto il personale di Polizia Locale, non è intervenuto con un blitz repressivo ma per assicurare la sicurezza stradale in particolare dei pedoni per come sollecitato dal Consigliere Comunale Costanzo.

Il Comando di P.L., anche in questa occasione, ha svolto il proprio dovere, nonostante i problemi legati alla carenza di personale, comunque noti a tutta la cittadinanza.

L’impegno e la celerità di fronte allo stato di pericolo denunciato, dovrebbe essere motivo di vanto e non di contestazione dell’operato della Polizia Locale.

Leggi anche

Scontro a Catanzaro, Costanzo sfida il comandante Ruocco: 'Ecco la verità nella mia mail

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti