Scontro a Catanzaro, Costanzo sfida il comandante Ruocco: 'Ecco la verità nella mia mail

Tempo di lettura: ~2 min

Polizia Municipale, Costanzo replica al comandante: "Mente sapendo di mentire! Tutta la verità nella mail che ho mandato"

Di seguito il testo integrale della richiesta d'intervento inoltrata dal consigliere comunale.

La replica del consigliere comunale, Sergio Costanzo, alla dichiarazione del comandante della Polizia Municipale relativamente alla querelle scatenata a seguito dell'intervento nel quartiere Sala, è contenuta nella mail, il cui testo integrale il rappresentante azzurro vuole rendere noto per dimostrare la veridicità dei fatti e la strumentalizzazione politica esercitata.

"La mia richiesta di intervento - afferma il consigliere comunale - era una richiesta su diversi punti e diverse problematiche che da tempo avevo segnalato al settore viabilità dei vigili urbani, come sempre inevase da un settore completamente allo sbaraglio con la solita scusa della mancanza di personale.

La parte finale e quindi passatemi il termine non proprio appropriato marginale e mirata a una parte circoscritta del marciapiede divenuta sosta selvaggia; cosa diversa è quella fatta dai vigili urbani, che non hanno considerato le mie prime richieste ed invece hanno fatto razzia di sanzioni lungo tutto il tratto stradale. L'attività sanzionatoria e punitiva ha colpito anziani e persone poco abbienti in modo indiscriminato e palesemente strumentale cercando di farmi passare per quello che non sono".

Di seguito il testo integrale della mail:

“Il sottoscritto Sergio Costanzo in qualità di consigliere comunale della città di Catanzaro chiede copia dell’ordinanza relativa alla segnaletica orizzontale e verticale del quartiere Sala/Campagnella del 2024, a seguito del sopralluogo effettuato dall’agente Chiaravalloti, l’ordinanza relativa allo spostamento della pensilina AMC di via Barrio, e l’ordinanza o autorizzazione relativa alla pianta ornamentale presente su via Poerio, che occupa uno spazio di sosta auto affianco all’unica attività di vendita tabacchi, e quella in Via Marincola Pistoia 97, che crea problemi alla viabilità e difficoltà alle manovre degli autoveicoli, come già segnalato da diverso tempo, tramite whatsapp, al Capitano Ferragina ma ancora senza risposta.

Inoltre, anche questo già segnalato da diverso tempo tramite whatsapp con allegati fotografici al capitano Ferragina, denuncio la presenza giornaliera di autoveicoli sui marciapiedi di via degli Angioini, affianco il bar Carvelli, che creano difficoltà ai pedoni soprattutto anziani e genitori con passeggini.

Sicuro di un vostro tempestivo intervento colgo l’occasione per porgere i distinti saluti”.

