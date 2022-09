Catanzaro. Il consigliere comunale Tommaso Brutto ha formalizzato le proprie dimissioni

CATANZARO 22 DIC - Il consigliere comunale Tommaso Brutto, capogruppo dell’Udc, ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica. “Motivi di carattere personale, anche legati alla salute – ha commentato - non mi consentono di poter proseguire il mandato in quest’ultimo arco di consiliatura. Non potendo garantire l’impegno a tempo pieno che da sempre ho dedicato alla politica, ho assunto questa decisione con profondo senso di responsabilità e rispetto per le istituzioni, ringraziando tutti coloro che hanno riposto in me la propria fiducia”.

