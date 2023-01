Catanzaro. Il consigliere Levato chiede interventi per piazza Procopio a Santa Maria

CATANZARO, 26 GEN. - “Facendo fronte all’impegno di garantire dignità e attenzione per tutti i quartieri, l’amministrazione comunale non può dimenticare Santa Maria e la sua piazza Procopio”. Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato. “Si tratta di un’area centrale per la vita quotidiana di tutti i residenti – prosegue - e che richiede una serie di piccoli interventi e migliorie per essere restituita alla piena fruibilità. Innanzitutto, a partire dalla pubblica illuminazione, dal momento che nelle ore serali la piazza risulta quasi totalmente al buio con tutti i rischi conseguenti per la sicurezza specialmente dei più giovani. Inoltre, i residenti hanno chiesto da tempo anche la potatura degli alberi che circondano la piazza e che necessitano di manutenzione periodica.

La stessa piazza, nello scorso mese di dicembre, è stata animata da tante iniziative promosse grazie all’associazionismo il cui contributo merita di essere valorizzato. Si tratta, quindi, di piccole azioni che dimostrano la sensibilità di un’amministrazione e che potrebbero essere programmate per Santa Maria, così come per tutte le principali aree e i parchetti dei quartieri cittadini. Sono certo che, anche su questo fronte, il sindaco e gli uffici sapranno dimostrare la propria attenzione per ridare decoro alle zone più frequentate dai residenti”.