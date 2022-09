Catanzaro, il talento di Elena Gorna: un evento in prima assoluta. "Amici della Musica"

Catanzaro, il talento di Elena Gorna: un evento in prima assoluta. Il concerto è organizzato dall’Associazione Amici della Musica

CATANZARO, 16 SETT - Una serata in compagnia del suono affascinante e morbido dell'arpa, il più antico strumento a corde conosciuto. Venerdì 18 settembre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili, Elena Gorna sarà l’ospite del concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio che si avvale della consulenza musicale del Maestro Graziella Provedel.

«Amici della Musica – dichiara Daniela Faccio – ancora una volta presenta un talento del nostro panorama musicale. In fondo è questa la nostra mission ed abbiamo voluto rispettarla anche in un momento difficile come questo. L’affetto del nostro pubblico ci gratifica facendoci proseguire su una strada che oramai è consolidata.».

E’ importante sottolineare che, oltre alla prestigiosa partecipazione della talentuosa Elena Gorna, l’evento dell’Associazione Amici della Musica assume una maggiore importanza perché è la prima volta in assoluto che a Catanzaro viene presentato un concerto per sola arpa.

Nel corso della serata la musicista si cimenterà con brani composti da autori come Antonio Valente, Antonio de Cabezòn, Marcel Lucien Tournier Carlos Salzedo, tra gli altri, che hanno dedicato all’arpa pagine ricche di contenuti per uno strumento che, successivamente, ha visto il graduale inserimento nelle orchestre.

Un debutto da giovanissima nel 1990, accompagnata dall’Orchestra dell’Angelicum, con il concerto di F.A. Boieldieu, ha illuminato da subito il suo percorso di musicista predestinata. Successivamente è invitata ad esibirsi come solista e camerista al Festival Malatestiano di Rimini, Festival Studio ES e Musica del Nostro Tempo a Milano, Ars Musica a Bruxelles e Festival International di Murcia in Spagna tra gli altri. Vincitrice di numerosi concorsi ha collaborato con l’Orchestra Pomeriggi Musicali per la stagione lirica e sinfonica, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Città Lirica di Pisa e con l’Orchestra Teatro alla Scala suonando tra gli altri con i Maestri Giulini, Oren, Ceccato, Renzetti, Gandolfi, Jurowsky e Gallois.

Per il concerto di Elena Gorna l’Associazione Amici della Musica di Catanzaro, attenendosi alle norme di sicurezza previste dal DPR, ha previsto una capienza massima di 33 posti. Considerata tale limitazione, i soci che vorranno assistere alla performance dell’artista dovranno prenotarsi inviando una mail all’indirizzo amicimusicacz@gmail.com o con un messaggio WhatsApp. Ai non soci l’ingresso sarà consentito in caso di posti disponibili. Per accedere alla Sala Concerti di Palazzo “De Nobili” è richiesto l’obbligo della mascherina.