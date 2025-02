Catanzaro in trasferta a La Spezia per alimentare il sogno

I giallorossi in Liguria contro una delle candidate alla promozione diretta per dare continuità ai risultati

La gara si presenta come quella più difficile da disputare fino al termine della stagione - Sassuolo escluso in quanto prima dell’ultima giornata gli emiliani dovrebbero essere già promosso - per una serie di motivi.

In primis il fatto che lo Spezia cercherà di scalzare il Pisa dal secondo posto in classifica che garantirà la promozione diretta senza dover affrontare la lotteria dei play off.

I soli 4 punti che separano le due formazioni autorizzano i liguri a tentare il tutto per tutto per riuscire nell’impresa, in considerazione anche del fatto che lo Spezia dovrà affrontare in casa la formazione toscana.

Secondo fattore che evidenzia la forza dei liguri è dato dal loro percorso al “Picco”, dove non perdono da esattamente un anno. Risale infatti al 28 febbraio 2024 l’ultima sconfitta interna quando lo Spezia perse con la Feralpisalò. Da quel giorno i bianconeri hanno conseguito 12 vittorie e 6 pareggi.

Per la legge dei grandi numeri un nuovo stop interno prima o poi dovrà esserci. Perché non potrebbe capitare proprio domenica, quando sarà di scena il Catanzaro?

L’organico allenato da mister D’Angelo è di tutto rispetto se si leggono i nomi degli elementi che lo compongono – l’attaccante Pio Esposito tra tutti - e oltretutto nel corso della recente campagna acquisti i liguri si sono rinforzati con l’arrivo dell’esperto attaccante Lapadula che non ha certo bisogno di presentazione.

Il Catanzaro quindi dovrà fare molta attenzione disputando una gara giudiziosa ma chiaramente non rinunciataria in quanto capace di poter giocare a viso aperto con chiunque senza timori riverenziali, esprimendo il suo solito gioco e provando anche a fare risultato pieno.

Iemmello e compagni cercheranno di dare seguito alla striscia degli 8 risultati utili consecutivi, frutto di 4 vittorie e altrettanti pareggi. Il Catanzaro è la squadra che ha avuto il rendimento più alto nel corso del 2025.

Provare a mantenere l’attuale quinto posto in graduatoria è l’obiettivo attuale per alimentare un sogno di cui nessuno parla ma tutti auspicano.

Chi avrà certamente da perdere è lo Spezia proprio perché l’attuale terza posizione e l’obiettivo della promozione diretta gli impongono di fare la partita, lasciando magari ampi spazi alle manovre offensive giallorosse.

Si preannuncia una gara ad alti livelli agonistici e tecnici da parte di entrambe le formazioni al cospetto di uno stadio che registra il sold out già da diversi giorni.

A proposito di presenze inutile dirlo, il Catanzaro avrà il suo consueto massiccio seguito di tifosi che non faranno mancare il loro apporto in questo difficile match.

Già dopo poche ore dall’inizio della prevendita dei tagliandi riservati agli ospiti erano circa a 100 quelli acquistati e fino alle 19.00 di domani (sabato) si prevede che anche i pochi rimanenti saranno acquistati.

Situazione disponibilità

In casa giallorossa è certo il recupero di Antonini. Il difensore andrà a completare un reparto più che collaudato con il trio formato da Scognamillo-Brighenti-Bonini, che saranno di sicuro confermati visto l’ottimo rendimento dei tre.

In mediana, a seguito dell’assenza dello squalificato Pontisso, dovrebbe essere confermato il giovane Pagano, che si sta sempre più integrando nei meccanismi di gioco chiesti da mister Caserta e che si è reso protagonista di ottime prestazioni nelle ultime gare nelle quali è stato schierato dal 1’.

Sulla corsia di destra, ad agire da quinto, potrebbe essere confermato Cassandro alla luce delle ultime buone prestazioni offerte, anche se l’ormai recuperato Situm potrà offrire maggiori garanzie in termini di tecnica ed esperienza.

In avanti, il solito ballottaggio tra La Mantia, Biasci e Pittarello per chi dovrà far coppia con Iemmello.

Indisponibili sono ancora Compagnon, che potrebbe rientrare nel gruppo nella prossima settimana, e D’Alessandro che, a seguito dell’infortunio della scorsa settimana, avrà tempi di recupero più lunghi.

Sul fronte ligure saranno indisponibili il difensore Bertola, squalificato, e l’attaccante Soleri.

Elia e Di Serio sono in dubbio.

Mister D’Angelo potrà contare sul rientro di Nagy a centrocampo.

Maurizio Martino