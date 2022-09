Caso Antenna a Santo Janni, sopralluogo della commissione urbanistica . Levato: “residenti contrari”

Sopralluogo della commissione urbanistica a Santo Janni. Levato: “residenti contrari a lavori installazione stazione radio”

CATANZARO, 5 MAG - La commissione urbanistica, presieduta da Fabio Talarico, ha effettuato un sopralluogo nell’area limitrofa a via Fiume Busento, nel quartiere Santo Janni, nel tratto interessato da lavori per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile.



Tra i presenti anche il consigliere Luigi Levato che nei giorni scorsi aveva già attenzionato la vicenda riportando la preoccupazione dei residenti in merito all’intervento in corso. “Insieme ai colleghi di commissione – sottolinea Levato – ho voluto constatare le condizioni del tratto di strada su cui sono stati avviati dei lavori di scavo.



I cittadini hanno espresso la loro contrarietà in quanto, se fosse tutto confermato, la stazione radio sorgerebbe su un’arteria ad alta densità di traffico, a pochi metri da una rotatoria, con notevole impatto sulla vivibilità del quartiere. E’ partita subito una petizione da parte dei residenti che chiedono risposte certe sulla sicurezza dei lavori, dal momento che gli stessi hanno espresso dubbi riguardo all’apertura del cantiere e al rispetto delle disposizioni previste in emergenza coronavirus.



A tal fine, gli uomini della Polizia locale si sono recati sul posto e hanno avviato i controlli necessari al fine di verificare l’effettiva regolarità della procedura. La commissione competente continuerà, quindi, a vigilare affinché i residenti ricevano le dovute rassicurazioni”.