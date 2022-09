Catanzaro, interruzione acqua: domani interruzione servizio idrico in più quartieri, il dettaglio

CATANZARO 29 APR - Domani mattina, giovedì 30 aprile, dalle ore 8 alle ore 12, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nei quartieri Mater Domini e Sant’Antonio. Dalle ore 7, Aranceto, in via Sicilia e in via Sardegna. Lo ha reso noto l’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili: il disagio sarà causato da un intervento di manutenzione alla condotta idrica. La normalizzazione dell’erogazione dovrebbe avvenire nel primo pomeriggio.