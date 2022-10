Catanzaro. Intervento di derattizzazione in diversi quartieri della città

CATANZARO, 14 OTT. - Nella giornata di ieri è stato effettuato un nuovo intervento di derattizzazione che ha interessato diversi quartieri della città.

Gli addetti della Sieco, nell'ambito del programma predisposto di concerto con l'assessorato all'igiene ambientale, hanno operato in un'ampia area del territorio coprendo il centro storico - in particolare Corso Mazzini, Piazza Duomo, Chiesa del Monte, largo Educandato e via De Grazia - i giardini di San Leonardo e Gagliano.

I lavori hanno riguardato anche Santa Maria (via Romagna e via della Resistenza), Lido (via Torrazzo, via Murano e via Mercato), Pistoia (Via Caduti XVI Marzo 1978), Aranceto (via Teano e via Salemi) e parte di via Fares. Inoltre, l'operazione è stata ripetuta anche nei cortili dei plessi scolastici Aranceto, Patari e Gagliardi.

La derattizzazione sarà al centro di ulteriori due interventi già previsti nei mesi di novembre e dicembre.

(Imnagine archivio)