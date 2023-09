Catanzaro. Isola Pedonale e Festival d'Autunno con Street Band: celebrazioni a Corso Mazzini

Sabato 16 settembre isola pedonale su corso Mazzini in occasione della mostra itinerante per i 20 anni del Festival d’Autunno con Street Band

Ritorna l’isola pedonale su Corso Mazzini in coincidenza di eventi e manifestazioni che interesseranno il centro storico nei fine settimana. Sabato 16 settembre alla chiusura del traffico dalle 18 alle 20.30, nel tratto tra piazza Garibaldi e piazza Cavour, si accompagnerà l’occasione di trascorrere un pomeriggio tra musica e intrattenimento in occasione della mostra itinerante promossa dal Festival d’Autunno per celebrare la sua ventesima edizione.

Il percorso - con partenza alle ore 18 dall’area antistante il Complesso San Giovanni - interesserà le vetrine di Corso Mazzini che ospiteranno immagini e opere, realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti ed ispirate, per l’appunto, ai momenti più iconici ed emozionanti del festival ideato da Antonietta Santacroce. L’itinerario sarà allietato dall’energia musicale della street band “Ottopiù” che invaderà il centro storico fino al Politeama. Per favorire un agevole accesso al centro storico, l’amministrazione comunale ricorda che, grazie alla collaborazione dell’Amc, nella fascia oraria concomitante con l’isola pedonale, sarà disponibile gratuitamente il parcheggio custodito del Musofalo, da cui partiranno i bus navetta andata/ritorno per Corso Mazzini.

“Nelle more dell’interlocuzione avviata verso un progetto più ampio e complessivo legato alla pedonalizzazione del tratto finale di Corso Mazzini – afferma il sindaco Nicola Fiorita – la chiusura al traffico del cuore della città si rinnoverà in occasione dei prossimi eventi programmati nel centro storico. Anche nei successivi fine settimana di settembre, con la Notte Piccante e il Festival dei popoli, si potrà vivere il centro storico all’insegna dell’aggregazione, confidando sulla partecipazione dei cittadini”.