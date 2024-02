Catanzaro, isola pedonale su Corso Mazzini da oggi fino al 29 dicembre

CATANZARO 26 DIC. - L'amministrazione comunale ricorda che da oggi 26 dicembre fino al 29 dicembre sarà vigente l'isola pedonale su Corso Mazzini per offrire ai catanzaresi l'occasione di vivere il clima festivo nel centro storico in concomitanza con le iniziative del cartellone natalizio.

L'ordinanza della Polizia locale prevede:

• dalle ore 16,00 alle ore 20,30, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour, compreso Piazza Rossi (Prefettura) e Piazza Grimaldi;

dalle ore 17,30 alle ore 20,30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour;

Sarà consentito l’attraversamento di Corso Mazzini: da Via Case Arse a Via Discesa Poerio e da Via Jannoni a Via Menniti Ippolito (Duomo).

Sarà possibile parcheggiare in piazza Rossi (piazza Prefettura) per i portatori di handicap muniti di regolare pass, percorrendo le vie autorizzate al transito.

Per favorire un comodo accesso su Corso Mazzini, oggi e nei giorni di domani 27 e 29 dicembre il parcheggio Musofalo sarà attivo con servizio navetta fino alle 21, il 28 e 29 dicembre fino alla mezzanotte. La funicolare, chiusa nel giorno di Santo Stefano, sarà fruibile domani 27 dicembre fino alle 21 e, in via straordinaria, il 28, 29 e 30 dicembre fino alla mezzanotte.

Per le vie del centro sfilerà anche il suggestivo trenino di Natale.